"Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка

"Эйлер Аналитические Технологии"сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой.

Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за сентябрь и за девять месяцев, аналитики оценивают их позитивно и ожидают хорошей отчетности по МСФО по итогам третьего квартала (она выйдет 28 октября). Чистая прибыль в третьем квартале, по их оценке, выросла до 443 млрд руб. (+4% г/г и +5% к/к), рентабельность капитала составила 23,2%.

Эксперты сохраняют положительный взгляд на акции группы.

"Высокие показатели качества управления чистой процентной маржой, операционной эффективности и, как следствие, рентабельности капитала согласуются с недавно подтвержденными целями менеджмента и нашими прогнозами на 2025 год", - отмечают стратеги.

Несмотря на определенные вызовы в третьем квартале со стороны стоимости риска (170 б.п.), Сбербанк, на взгляд аналитиков "Эйлер", сможет достичь заданных ориентиров на 2025 год, включая рентабельность капитала выше 22%, чистую процентную маржу выше 5,8% и стоимость риска на уровне 150 б.п.

Акции Сбербанка торгуются с мультипликаторами 0,69х P/BV и 3,4х Р/Е за 2026 год. Этот уровень эксперты "Эйлер" считают привлекательным, учитывая рентабельность капитала выше 22% и прогнозную дивидендную доходность на уровне 13%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.