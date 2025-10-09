Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается - Райффайзенбанк

Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается, говорится в комментарии экспертов Райффайзенбанка.

По данным Росстата, недельная инфляция к 6 октября выросла до 0,2% н./н. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, годовая динамика инфляции показала повышение до 8,1% г/г. Среднесуточный темп роста цен, по их расчетам, вырос почти вдвое - с 0,018% до 0,033% в день.

"Сам факт приостановки дезинфляции (пусть и под влиянием временных факторов) - разочаровывающий сигнал для ЦБ, - указывают эксперты. - Вероятность паузы на ближайшем заседании повышается. Впрочем, шансы на смягчение политики до конца года все еще сохраняются. Среди основных аргументов: дезинфляционный эффект нового бюджетного плана (по оценкам ЦБ); вероятное замедление корпоративного кредитования и стабильность курса рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.