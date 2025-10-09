"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 376,7 рубля, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Представленные финрезультаты Сбера за 9 месяцев 2025 года оказались позитивными, хотя и в целом в рамках ожиданий, - пишет эксперт. - За счет заметно выросшей за последний год базы работающих активов банк сохраняет высокие темпы роста чистого процентного дохода и благодаря также достаточно высокой операционной эффективности и сдержанным расходам на кредитный риск продолжает показывать хоть и умеренный, но стабильный рост прибыли при сохранении ROE на уровне выше 22%".

Из позитивных моментов аналитик также отметил продолжающийся рост кредитования, несмотря на давление высоких ставок и ослабление экономической конъюнктуры, стабильное качество кредитных портфелей. Додонов рассчитывает, что положительная динамика прибыли Сбера сохранится и по итогам всего текущего года, а устойчивая капитальная позиция позволит ему продолжить выплачивать щедрые дивиденды.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.