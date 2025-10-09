ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 34%, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича.

Начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ продолжает позитивно отражаться на результатах эмитента, отмечает эксперт.

"Опубликованные результаты Сбербанка за сентябрь 2025 года усиливают наши ожидания повторения рекорда по чистой прибыли в 2025 году (около 1,6 трлн руб.)", - указывает он.

