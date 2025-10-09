Бумаги ФосАгро справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "ФосАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент рассчитывает до конца текущего года утвердить новую стратегию развития до 2030 года. Об этом сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Серов на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" в Екатеринбурге. Новая стратегия призвана заменить предыдущую дорожную карту до 2025 года, ключевые цели которой были достигнуты компанией досрочно по итогам 2024 года.

Эксперты сервиса отмечают следующие ключевые моменты новой стратегии:

- Рост производства на 16% от уровня 2024 года.

- Доведение объемов выпуска до 13,7 млн тонн агрохимической продукции в год к 2030 году.

- Укрепление лидирующих позиций на российском рынке.

- Активная экспансия на ключевые зарубежные рынки, прежде всего стран БРИКС.

Компания планирует следовать текущей редакции дивидендной политики, согласно которой при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х компания выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1х до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов -50% от скорректированной чистой прибыли. По словам менеджмента, компания может выплачивать более высокие дивиденды после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до 1х.

"Стратегия развития "ФосАгро" до 2030 года представляет собой сбалансированный план, нацеленный на количественный рост и укрепление рыночных позиций. Драйверами развития должны стать увеличение производства и дальнейшая экспансия на перспективные рынки стран БРИКС, - отмечают аналитики "Газпромбанк Инвестиций" в комментарии. - Считаем, что в данный момент бумаги эмитента оценены справедливо на фоне ожиданий отраслевых экспертов стабилизации цен на фосфорные удобрения на мировом рынке в перспективе одного-двух лет".

