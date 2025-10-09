Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды по итогам торгов в среду. Азиатские фондовые индексы растут в четверг. Цены на нефть снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, тогда как Dow Jones завершил день практически на уровне предыдущего закрытия.

Инвесторы в целом игнорируют продолжающийся шатдаун (приостановка работы федеральных учреждений) и больше внимания обращают на корпоративные события, сообщает Trading Economics. Кроме того, рынок изучал протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В нем говорится, что руководители Федрезерва выразили готовность снижать процентные ставки и далее в этом году. При этом несколько участников заседания отметили, что есть смысл сохранить ставку неизменной.

Следующая встреча руководства ФРС состоится 28-29 октября. Участники рынка ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов по ее итогам, как и на заседании в декабре.

Котировки бумаг чипмейкера Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подскочили на 11,4%, а с начала недели подъем превысил 40%. Инвесторы продолжают оптимистично оценивать новость о том, что ИИ-компания OpenAI может войти в капитал AMD.

Цена акций Super Micro Computer Inc. увеличилась на 6,6%, Micron Technology Inc. - на 5,8%, ON Semiconductor Corp. - на 5,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,2%.

Также продолжается повышение стоимости Dell Technologies (SPB: DELL): в среду она выросла более чем на 9%. Днем ранее компания повысила долгосрочные прогнозы роста выручки и прибыли, отметив высокий спрос на ее решения для сферы ИИ-разработок.

"Тема прежняя - агрессивный рост на фоне постоянного потока объявлений, связанных с ИИ", - заявил руководитель отдела исследований рынка капитала U.S. Bank Wealth Management Билл Мерц. - Всё, что связано с ИИ, привлекает значительное внимание".

Цена акций TopBuild Corp. взлетела на 10%. Строительная компания объявила о покупке другого представителя отрасли Specialty Products and Insulation за $1 млрд.

Apple Inc. (SPB: AAPL) и Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) близки к урегулированию антимонопольных претензий Европейской комиссии, которое позволит им избежать новых штрафов со стороны Брюсселя, сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники. Стоимость акций Apple поднялась на 0,6%, Meta - на 0,7%.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) выросла на 1,3% после падения на 4,5% на торгах во вторник после того, как компания объявила о запуске новых, более дешевых, версий электромобилей Model 3 и Model Y.

Кроме того, бумаги Boeing Co. (SPB: BA) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 1,6%, Freeport-McMoRan Inc. - на 5,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 3,2%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,7%.

В то же время котировки акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) уменьшились за день на 1,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,5%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,3%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился всего на 1,2 пункта и составил 46601,78 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 39,13 пункта (на 0,58%) - до 6753,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 255,02 пункта (на 1,12%) и завершил сессию на отметке 23043,38 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут в четверг вслед за подъемом американских S&P 500 и Nasdaq Composite до новых исторических максимумов накануне.

Биржи материкового Китая в четверг возобновили работу после праздничной "Золотой недели", а в Южной Кореи торги не проводятся в связи с Днем алфавита.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,3%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Hang Seng Bank, подскочившие на 26,5% на новостях о планах HSBC выкупить оставшиеся акции дочернего банка за $14 млрд при общей оценке стоимости на уровне $37 млрд.

Капитализация горнодобывающей Zijin Mining Group растет на 4,8% после введения Пекином ограничений на экспорт технологий добычи редкоземельных металлов.

Рыночная стоимость Lenovo увеличивается на 9,5%, ZTO Express (Cayman) Inc. - на 4,1%, JD Logistics - на 3,4%.

Sino Biopharmaceutical теряет 7,1% капитализации, HSBC - 6,7%, Hansoh Pharmaceutical - 5,8%, JD Health International - 4,6%, CSPC Pharmaceutical - 4%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,6%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги SoftBank Group (+11,4%). Накануне стало известно, что компания купит подразделение робототехники шведско-швейцарской ABB с оценкой в $5,4 млрд.

Рыночная стоимость Yaskawa Electric повышается на 8,5%, Panasonic Holdings - на 6,8%, Ebara - на 6,3%, Tokyo Electric Power - на 5,2%.

Цена акций IHI Corp. снижается на 4,2%, SCREEN Holdings - на 3%, NH Foods - на 2,5%, Toyota Motor, отзывающей почти 394 тыс. машин в США, - на 2,2%, Honda Motor - на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Инфляционные ожидания в Австралии в октябре выросли до максимальных за четыре месяца 4,8% с 4,7% в сентябре, сообщил в четверг Институт Мельбурна.

Капитализация BHP увеличивается на 2,9%, Rio Tinto - на 1,6%.

Цены на нефть снижаются утром в четверг на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск снижается на $0,27 (0,41%), до $65,98 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,8 (1,2%), до $66,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $0,3 (0,48%), до $62,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,82 (1,3%), до $62,55 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

"Нефть дешевеет вследствие уменьшения наценки на геополитический риск, вызванного сделкой между ХАМАС и Израилем", - отметил старший аналитик OANDA Келвин Вонг.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics.

В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.