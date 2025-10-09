09 октября 2025 года 10:30
Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни
Москва. 9 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3405 руб. (+7,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"Несмотря на отсутствие фундаментальных причин, в начале текущей недели рубль возобновил волну укрепления. В результате в среду пара юань/рубль потеряла 1,3%, отступив в район 11,3 руб. Данная динамика, на наш взгляд, может быть связана с пониженной активностью импортеров в связи с длинными выходными в Китае, которые закончились вчера. С технической точки зрения пара юань/рубль еще может продемонстрировать некоторое снижение в рамках текущей недели, сохраняя позиции в коридоре 11-11,5 руб. Однако с точки зрения факторов спроса и предложения актуальным для китайской валюты остается диапазон 11,5-12 руб., и на горизонте ближайших недель мы ожидаем возвращения юаня в этот коридор. При этом до конца года продолжаем ожидать выхода юаня выше 12 руб. и подъема доллара в район 86-87 руб. за единицу американской валюты", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
Цены на нефть перешли к слабому повышению утром в четверг после снижения на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск повышается на 0,09%, до $66,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,06%, до $62,58 за баррель.
Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.
Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics. В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
09 октября 2025 года 19:38
Москва. 9 октября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх на закрытии коротких позиций игроками после падения в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, поддержкой выступили заявления главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи отскочил в район 2640 пунктов, отыграв большую часть потерь среды, хотя еще днем индекс проваливался в район 2520 пунктов (новый минимум с 20 декабря 2024 года). читать дальше
09 октября 2025 года 19:29
Москва. 9 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября. читать дальше
09 октября 2025 года 19:01
"Эйлер Аналитические Технологии"сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой.
Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за сентябрь и за девять месяцев, аналитики оценивают их позитивно и ожидают... читать дальше
09 октября 2025 года 18:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с нейтральной до негативной, сохранив прогнозную цену на уровне $156 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 14%, сообщается сообщается на портале БКС Экспресс.
"Рост акций в цене с момента последнего обновления... читать дальше
09 октября 2025 года 18:01
Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".
В сентябре негативные настроения на долговом рынке усилились, отмечают эксперты Сергей Коныгин и Александр Афонин. По их мнению, триггером стало принятое на сентябрьском... читать дальше
09 октября 2025 года 17:31
Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается, говорится в комментарии экспертов Райффайзенбанка.
По данным Росстата, недельная инфляция к 6 октября выросла до 0,2% н./н. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, годовая динамика инфляции показала повышение до 8,1% г/г.... читать дальше
09 октября 2025 года 17:13
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "Яндекса" и "Транснефти" интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер"
"Несмотря на сохраняющийся пессимизм участников рынка, текущие уровни не выглядят поводом для распродажи, - отмечают эксперты в обзоре. - Напротив, мы полагаем, что продавать акции сейчас... читать дальше
09 октября 2025 года 16:41
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 376,7 рубля, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.
"Представленные финрезультаты Сбера за 9 месяцев 2025 года оказались... читать дальше
09 октября 2025 года 16:09
Наиболее вероятным сценарием до конца октября является плавное ослабление рубля, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".
"В прошлом месяце курс USD/RUB поднялся до средних 83 руб./$1, что мы связываем с усилением спроса на иностранную валюту в условиях ограниченного ее... читать дальше
09 октября 2025 года 15:33
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".
"Кривая ОФЗ за неделю заметно изменила форму: короткие выпуски прибавили по доходности до 0,8 п.п., при этом отдельные бумаги, такие как ОФЗ 26229,... читать дальше
09 октября 2025 года 15:20
Москва. 9 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в четверг. Рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября. читать дальше
09 октября 2025 года 15:01
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью 0,7 рубля за штуку на горизонте двух месяцев, что предполагает потенциал роста до 15,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса.
"Новые акции "Фикс прайса" за свою недолгую историю... читать дальше
09 октября 2025 года 14:39
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.
"С технической точки зрения S&P 500 сохраняет потенциал роста после... читать дальше
09 октября 2025 года 14:12
Акции "НоваБев Групп" в настоящее время интересны для покупок, прогнозная стоимость составляет 816 руб. за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".
Акционеры эмитента утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. на одну... читать дальше
09 октября 2025 года 13:46
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 34%, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича.
Начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ продолжает позитивно отражаться на... читать дальше
