Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни

Москва. 9 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3405 руб. (+7,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Несмотря на отсутствие фундаментальных причин, в начале текущей недели рубль возобновил волну укрепления. В результате в среду пара юань/рубль потеряла 1,3%, отступив в район 11,3 руб. Данная динамика, на наш взгляд, может быть связана с пониженной активностью импортеров в связи с длинными выходными в Китае, которые закончились вчера. С технической точки зрения пара юань/рубль еще может продемонстрировать некоторое снижение в рамках текущей недели, сохраняя позиции в коридоре 11-11,5 руб. Однако с точки зрения факторов спроса и предложения актуальным для китайской валюты остается диапазон 11,5-12 руб., и на горизонте ближайших недель мы ожидаем возвращения юаня в этот коридор. При этом до конца года продолжаем ожидать выхода юаня выше 12 руб. и подъема доллара в район 86-87 руб. за единицу американской валюты", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть перешли к слабому повышению утром в четверг после снижения на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск повышается на 0,09%, до $66,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,06%, до $62,58 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics. В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.