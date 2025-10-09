Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением геополитических рисков

Москва. 9 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением существующих геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду сделал ряд заявлений касательно взаимоотношений с Вашингтоном, затрагивая вопросы передачи ракет Tomahawk Киеву и продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации", - сказал Рябков журналистам в Москве. Так он прокомментировал возможную передачу Украине Tomahawk.

Рябков отметил: "Как вы понимаете, без программного обеспечения, без пусковых установок ракеты сами по себе - это болванки". "Соответственно, и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала", - подчеркнул замминистра. "Я надеюсь, что глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения, хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что появление у Киева этих ракет не повлияет на "решимость (России) добиться поставленных целей", несмотря на то, что "появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать существенное, можно даже, наверное, употребить термин качественное изменение обстановки".

Рябков констатировал, что мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан. "Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал замминистра.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях. "Были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, "Томагавки" и так далее. Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, тогда как Dow Jones завершил день практически на уровне предыдущего закрытия. Инвесторы в целом игнорируют продолжающийся шатдаун (приостановка работы федеральных учреждений) и больше внимания обращают на корпоративные события. Кроме того, рынок изучал протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В нем говорится, что руководители Федрезерва выразили готовность снижать процентные ставки и далее в этом году. При этом несколько участников заседания отметили, что есть смысл сохранить ставку неизменной.

Следующая встреча руководства ФРС состоится 28-29 октября. Участники рынка ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов по ее итогам, как и на заседании в декабре.

Азиатские фондовые индексы растут в четверг вслед за подъемом американских S&P 500 и Nasdaq Composite до новых исторических максимумов накануне. Биржи материкового Китая в четверг возобновили работу после праздничной "Золотой недели", а в Южной Кореи торги не проводятся в связи с Днем алфавита. Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,3%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в четверг на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась всего на 1 цент, до $66,24 за баррель. В среду контракт подорожал на 1,2%, до $66,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились к этому времени на 4 цента, до $62,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,3%, до $62,55 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей. В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 11,146 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,808 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") 10 октября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов и продлится 60 календарных дней. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Ставки 1-22-го купонов установлены на уровне 24,25% годовых.

АО "Уральская сталь" зафиксировало объем 2,5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-06 на уровне 1 млрд рублей, перенесло сбор заявок на 2-летний выпуск серии БО-001Р-07 на неопределенный срок. Совокупный объем двух выпусков планировался на уровне 3 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ежемесячного купона бондов БО-001Р-06 в размере 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,54% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по 2-летнему выпуску БО-001Р-07 составил 400 базисных пунктов. Купоны также ежемесячные. Компания 8 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Гельтек-медика" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 24,36% годовых. Купоны ежемесячные. Компания 8 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 15 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Мосрегионлифт", допустившее 2 октября техдефолт по выпуску облигаций серии БО-02, сообщило о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации. "Наша компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые делают невозможным своевременное и полное обслуживание нашего облигационного долга. Мы исчерпали все доступные нам внутренние ресурсы и возможности для стабилизации финансового положения и выполнения наших обязательств по облигациям", - говорится в сообщении. Компания также заявила о планах провести общее собрание владельцев облигаций, обсудить на нем планы реструктуризации долговых обязательств и разработать план восстановления платежеспособности. ООО "Мосрегионлифт" 2 октября допустило технический дефолт по выплате 28-го купона 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 2 млн 506 тыс. рублей. Компания разместила выпуск 4-летних облигаций серии БО-02 в июне 2023 года по ставке ежемесячного купона 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов планировалось гасить по 5% от номинала. Предусмотрена также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.