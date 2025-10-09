.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - Набиуллина
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - плодоовощами и бензином, динамика устойчивых идет на летнем уровне, даже чуть ниже августа, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Банка...
 
Затраты на цифровизацию бизнеса превысят 6 трлн руб.
На цифровизацию за 2024 г. компании различных отраслей потратили 4,88 трлн руб., эти расходы растут ежегодно на 27–28%. А за 2025 г. инвестиции в цифровизацию предприятий могут достигнуть 6,1 трлн руб., сообщила "Ведомостям" руководитель отдела...
 
Доля коротких вкладов достигла рекорда
По итогам августа доля коротких вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений приблизилась к 30%, сообщили "Известиям" в ЦБ. Это рекордный уровень - он в полтора раза превышает показатели начала 2025-го года, следует из данных...
 
09 октября 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться под давлением геополитических рисков

Москва. 9 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением существующих геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду сделал ряд заявлений касательно взаимоотношений с Вашингтоном, затрагивая вопросы передачи ракет Tomahawk Киеву и продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации", - сказал Рябков журналистам в Москве. Так он прокомментировал возможную передачу Украине Tomahawk.

Рябков отметил: "Как вы понимаете, без программного обеспечения, без пусковых установок ракеты сами по себе - это болванки". "Соответственно, и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала", - подчеркнул замминистра. "Я надеюсь, что глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения, хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что появление у Киева этих ракет не повлияет на "решимость (России) добиться поставленных целей", несмотря на то, что "появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать существенное, можно даже, наверное, употребить термин качественное изменение обстановки".

Рябков констатировал, что мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан. "Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал замминистра.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях. "Были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, "Томагавки" и так далее. Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, тогда как Dow Jones завершил день практически на уровне предыдущего закрытия. Инвесторы в целом игнорируют продолжающийся шатдаун (приостановка работы федеральных учреждений) и больше внимания обращают на корпоративные события. Кроме того, рынок изучал протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В нем говорится, что руководители Федрезерва выразили готовность снижать процентные ставки и далее в этом году. При этом несколько участников заседания отметили, что есть смысл сохранить ставку неизменной.

Следующая встреча руководства ФРС состоится 28-29 октября. Участники рынка ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов по ее итогам, как и на заседании в декабре.

Азиатские фондовые индексы растут в четверг вслед за подъемом американских S&P 500 и Nasdaq Composite до новых исторических максимумов накануне. Биржи материкового Китая в четверг возобновили работу после праздничной "Золотой недели", а в Южной Кореи торги не проводятся в связи с Днем алфавита. Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,3%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в четверг на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась всего на 1 цент, до $66,24 за баррель. В среду контракт подорожал на 1,2%, до $66,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились к этому времени на 4 цента, до $62,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,3%, до $62,55 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей. В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 11,146 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,808 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") 10 октября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов и продлится 60 календарных дней. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Ставки 1-22-го купонов установлены на уровне 24,25% годовых.

АО "Уральская сталь" зафиксировало объем 2,5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-06 на уровне 1 млрд рублей, перенесло сбор заявок на 2-летний выпуск серии БО-001Р-07 на неопределенный срок. Совокупный объем двух выпусков планировался на уровне 3 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ежемесячного купона бондов БО-001Р-06 в размере 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,54% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по 2-летнему выпуску БО-001Р-07 составил 400 базисных пунктов. Купоны также ежемесячные. Компания 8 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Гельтек-медика" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 24,36% годовых. Купоны ежемесячные. Компания 8 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 15 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Мосрегионлифт", допустившее 2 октября техдефолт по выпуску облигаций серии БО-02, сообщило о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации. "Наша компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые делают невозможным своевременное и полное обслуживание нашего облигационного долга. Мы исчерпали все доступные нам внутренние ресурсы и возможности для стабилизации финансового положения и выполнения наших обязательств по облигациям", - говорится в сообщении. Компания также заявила о планах провести общее собрание владельцев облигаций, обсудить на нем планы реструктуризации долговых обязательств и разработать план восстановления платежеспособности. ООО "Мосрегионлифт" 2 октября допустило технический дефолт по выплате 28-го купона 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 2 млн 506 тыс. рублей. Компания разместила выпуск 4-летних облигаций серии БО-02 в июне 2023 года по ставке ежемесячного купона 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов планировалось гасить по 5% от номинала. Предусмотрена также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


09 октября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ поднялся к 2640п по индексу МосБиржи на заявлениях главы ЦБ, лидировали Эн+ и Норникель
Москва. 9 октября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх на закрытии коротких позиций игроками после падения в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, поддержкой выступили заявления главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи отскочил в район 2640 пунктов, отыграв большую часть потерь среды, хотя еще днем индекс проваливался в район 2520 пунктов (новый минимум с 20 декабря 2024 года).    читать дальше
09 октября 2025 года 19:29
Рубль в четверг упал в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 9 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.    читать дальше
09 октября 2025 года 19:01
"Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка
"Эйлер Аналитические Технологии"сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за сентябрь и за девять месяцев, аналитики оценивают их позитивно и ожидают...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:32
"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до негативной
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с нейтральной до негативной, сохранив прогнозную цену на уровне $156 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 14%, сообщается сообщается на портале БКС Экспресс. "Рост акций в цене с момента последнего обновления...    читать дальше
09 октября 2025 года 18:01
Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября - инвестбанк "Синара"
Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". В сентябре негативные настроения на долговом рынке усилились, отмечают эксперты Сергей Коныгин и Александр Афонин. По их мнению, триггером стало принятое на сентябрьском...    читать дальше
09 октября 2025 года 17:31
Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается - Райффайзенбанк
Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается, говорится в комментарии экспертов Райффайзенбанка. По данным Росстата, недельная инфляция к 6 октября выросла до 0,2% н./н. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, годовая динамика инфляции показала повышение до 8,1% г/г....    читать дальше
09 октября 2025 года 17:13
Акции Сбербанка, Т-Технологий, Яндекса и Транснефти интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "Яндекса" и "Транснефти" интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер" "Несмотря на сохраняющийся пессимизм участников рынка, текущие уровни не выглядят поводом для распродажи, - отмечают эксперты в обзоре. - Напротив, мы полагаем, что продавать акции сейчас...    читать дальше
09 октября 2025 года 16:41
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 376,7 рубля, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленные финрезультаты Сбера за 9 месяцев 2025 года оказались...    читать дальше
09 октября 2025 года 16:09
Наиболее вероятный сценарий до конца октября - плавное ослабление рубля - инвестбанк "Синара"
Наиболее вероятным сценарием до конца октября является плавное ослабление рубля, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "В прошлом месяце курс USD/RUB поднялся до средних 83 руб./$1, что мы связываем с усилением спроса на иностранную валюту в условиях ограниченного ее...    читать дальше
09 октября 2025 года 15:33
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет - "КИТ Финанс Брокер"
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Кривая ОФЗ за неделю заметно изменила форму: короткие выпуски прибавили по доходности до 0,8 п.п., при этом отдельные бумаги, такие как ОФЗ 26229,...    читать дальше
09 октября 2025 года 15:20
Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 9 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в четверг. Рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.    читать дальше
09 октября 2025 года 15:01
"БКС МИ" рекомендует покупать акции "Фикс прайса" с прогнозной ценой 0,7 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью 0,7 рубля за штуку на горизонте двух месяцев, что предполагает потенциал роста до 15,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса. "Новые акции "Фикс прайса" за свою недолгую историю...    читать дальше
09 октября 2025 года 14:39
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 сохраняет потенциал роста после...    читать дальше
09 октября 2025 года 14:12
Акции НоваБев Групп интересны для покупок - "Цифра брокер"
Акции "НоваБев Групп" в настоящее время интересны для покупок, прогнозная стоимость составляет 816 руб. за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Акционеры эмитента утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. на одну...    читать дальше
09 октября 2025 года 13:46
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 34%, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича. Начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ продолжает позитивно отражаться на...    читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

