INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
09 октября 2025 года 11:40
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. Эмитент отчитался за девять месяцев 2025 года по РСБУ: чистая прибыль - 1,27 трлн руб. (+6%), ROE выше 23%. Драйверы роста: - чистый процентный доход +25% за счет роста активов (+8%) и расширения маржи; - расходы на резервы снизились на 17%, а стоимость риска - до 2,1%. "Оцениваем результаты Сбербанка позитивно. Из положительных моментов выделяем высокий рост портфеля и процентного дохода, улучшение качества активов. Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 347 рублей", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
09 октября 2025 года 19:38
