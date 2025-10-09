"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера.

Эмитент отчитался за девять месяцев 2025 года по РСБУ: чистая прибыль - 1,27 трлн руб. (+6%), ROE выше 23%.

Драйверы роста:

- чистый процентный доход +25% за счет роста активов (+8%) и расширения маржи;

- расходы на резервы снизились на 17%, а стоимость риска - до 2,1%.

"Оцениваем результаты Сбербанка позитивно. Из положительных моментов выделяем высокий рост портфеля и процентного дохода, улучшение качества активов. Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 347 рублей", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.