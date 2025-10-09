ПСБ сохраняет консервативную оценку акций ПИКа

Банк ПСБ сохраняет консервативную оценку перспектив цены акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии аналитиков.

Совет директоров эмитента в среду рекомендовал обратный сплит с коэффициентом 100:1.

Стоимость бумаг "ГК ПИК" после сплита в случае утверждения акционерами (ВОСА 14 ноября) составит около 46700 руб. (по текущей цене), обращают внимание эксперты.

Также был рассмотрен вопрос отмены дивидендной политики. Сейчас она предполагает стремление к выплате не менее 30% скорр. чистой прибыли.

"Отметим, что с 2022 года дивиденды застройщик не выплачивал, поэтому решение отменить политику по сути не повлияет на доходность акций. Обе новости негативные. Обращаем внимание, что после проведения процедуры обратного сплита у акционеров, имеющих дробные акции (то есть менее 100 акций изначально), могут возникнуть сложности, так как такие бумаги не смогут оборачиваться на торгах. Сохраняем консервативный взгляд на бумаги "ПИКа", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.