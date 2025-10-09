.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена на серебро имеет существенный потенциал роста - "ВТБ Моя Аналитика"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - Набиуллина
Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - плодоовощами и бензином, динамика устойчивых идет на летнем уровне, даже чуть ниже августа, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Банка...
 
Затраты на цифровизацию бизнеса превысят 6 трлн руб.
На цифровизацию за 2024 г. компании различных отраслей потратили 4,88 трлн руб., эти расходы растут ежегодно на 27–28%. А за 2025 г. инвестиции в цифровизацию предприятий могут достигнуть 6,1 трлн руб., сообщила "Ведомостям" руководитель отдела...
 
Доля коротких вкладов достигла рекорда
По итогам августа доля коротких вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений приблизилась к 30%, сообщили "Известиям" в ЦБ. Это рекордный уровень - он в полтора раза превышает показатели начала 2025-го года, следует из данных...
 
09 октября 2025 года 10:49

Цена на серебро имеет существенный потенциал роста - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки серебра все еще имеют существенный потенциал роста, хотя темпы будут уже не такими стремительными, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Ждем, что в течение ближайшего года его цена достигнет $60 за тройскую унцию ввиду дефицита на рынке. Мы воздерживаемся от указания новых целей по золоту, так как его цена уже очень сильно оторвалась от фундаментально обоснованных значений", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 октября 2025 года 19:38
Рынок акций РФ поднялся к 2640п по индексу МосБиржи на заявлениях главы ЦБ, лидировали Эн+ и Норникель
Москва. 9 октября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх на закрытии коротких позиций игроками после падения в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, поддержкой выступили заявления главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи отскочил в район 2640 пунктов, отыграв большую часть потерь среды, хотя еще днем индекс проваливался в район 2520 пунктов (новый минимум с 20 декабря 2024 года).    читать дальше
.
09 октября 2025 года 19:29
Рубль в четверг упал в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 9 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.    читать дальше
.
09 октября 2025 года 19:01
"Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка
"Эйлер Аналитические Технологии"сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за сентябрь и за девять месяцев, аналитики оценивают их позитивно и ожидают...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 18:32
"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до негативной
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с нейтральной до негативной, сохранив прогнозную цену на уровне $156 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 14%, сообщается сообщается на портале БКС Экспресс. "Рост акций в цене с момента последнего обновления...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 18:01
Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября - инвестбанк "Синара"
Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". В сентябре негативные настроения на долговом рынке усилились, отмечают эксперты Сергей Коныгин и Александр Афонин. По их мнению, триггером стало принятое на сентябрьском...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 17:31
Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается - Райффайзенбанк
Вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке повышается, говорится в комментарии экспертов Райффайзенбанка. По данным Росстата, недельная инфляция к 6 октября выросла до 0,2% н./н. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, годовая динамика инфляции показала повышение до 8,1% г/г....    читать дальше
.
09 октября 2025 года 17:13
Акции Сбербанка, Т-Технологий, Яндекса и Транснефти интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "Яндекса" и "Транснефти" интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер" "Несмотря на сохраняющийся пессимизм участников рынка, текущие уровни не выглядят поводом для распродажи, - отмечают эксперты в обзоре. - Напротив, мы полагаем, что продавать акции сейчас...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:41
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 376,7 рубля, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленные финрезультаты Сбера за 9 месяцев 2025 года оказались...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:09
Наиболее вероятный сценарий до конца октября - плавное ослабление рубля - инвестбанк "Синара"
Наиболее вероятным сценарием до конца октября является плавное ослабление рубля, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "В прошлом месяце курс USD/RUB поднялся до средних 83 руб./$1, что мы связываем с усилением спроса на иностранную валюту в условиях ограниченного ее...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:33
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет - "КИТ Финанс Брокер"
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Кривая ОФЗ за неделю заметно изменила форму: короткие выпуски прибавили по доходности до 0,8 п.п., при этом отдельные бумаги, такие как ОФЗ 26229,...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:20
Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 9 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в четверг. Рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:01
"БКС МИ" рекомендует покупать акции "Фикс прайса" с прогнозной ценой 0,7 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью 0,7 рубля за штуку на горизонте двух месяцев, что предполагает потенциал роста до 15,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса. "Новые акции "Фикс прайса" за свою недолгую историю...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 14:39
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 сохраняет потенциал роста после...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 14:12
Акции НоваБев Групп интересны для покупок - "Цифра брокер"
Акции "НоваБев Групп" в настоящее время интересны для покупок, прогнозная стоимость составляет 816 руб. за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Акционеры эмитента утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. на одну...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 13:46
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 34%, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича. Начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ продолжает позитивно отражаться на...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.