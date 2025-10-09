Диапазон торгов индекса Мосбиржи в четверг - 2540-2630п - ПСБ

Целевым торговым диапазоном для индекса Мосбиржи в четверг являются 2540-2630 пунктов, в рамках сессии российский фондовый рынок может предпринять еще одну попытку отскока, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Часть инвесторов может продолжить фиксировать прибыль по краткосрочным коротким позициям, что будет поддерживать котировки бумаг и даст возможность индексу Мосбиржи отступить от локальных минимумов, отмечает эксперт.

"Из идей на рынке выделим ЮГК, бумаги которого продолжит поддерживать ожидание оферты, а также Сбербанка, бумаги которого удерживают позиции над долгосрочным восходящим трендом, что создает техническую предпосылку для спекулятивных покупок, а также ПАО "Полюс", где возможна активизация покупок на новых максимумах на рынке золота", - пишет Зварич в обзоре.

"Слабее рынка", по его мнению, могут вновь выглядеть акции застройщиков ("ГК ПИК" вновь может оказаться в аутсайдерах), а также компаний, чувствительных к ставкам в экономике - инвесторы будут пересматривать отношение к данным бумагам на фоне вышедших в среду настораживающих данных по недельной инфляции.

