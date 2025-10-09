Негативные факторы пока не дают сформировать поддержку для индекса RGBI - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций остается перепроданным, однако совокупность негативных факторов пока не дает сформировать поддержку для индекса RGBI, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Геополитическая повестка нивелировала все усилия индекса RGBI сформировать в среду разворот от 114 пунктов - резким движением индекс ушел на новые минимумы июня текущего года (113,95п), констатирует эксперт.

"Подлили масла в огонь" данные по недельной инфляции, которая на 6 октября ускорилась до 0,23%, а годовая перешла к росту до 8,1% (фиксировался рост на продовольствие и бензин), отмечает он.

"Пока мы сохраняем базовый сценарий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов до конца 2025 года - при принятии решения регулятор будет руководствоваться более широким набором показателей, которые по-прежнему говорят за необходимость дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики (в частности, на фоне продолжающегося экономического роста), - пишет Грицкевич в обзоре. - Кроме того, до заседания в октябре еще будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям, которые также лягут в основы решения регулятора по ставке".

Аукционы ОФЗ в среду в целом прошли нейтрально, говорится в материале - было размещено бумаг на 87 млрд руб. "По-прежнему ждем, что министерство начнет предлагать на аукционах флоатеры для снятия навеса в ОФЗ-ПД и стабилизации рынка", - указывает Грицкевич.

"Рынок остается перепроданным, однако совокупность негативных факторов пока не дает сформировать поддержку для индекса RGBI", - заключает эксперт ПСБ.

