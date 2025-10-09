Рубль может сохранить позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Курс пары юань/рубль может сохранить позиции в диапазоне 11-11,5 рублей за юань на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"С технической точки зрения пара юань/рубль еще может продемонстрировать некоторое снижение в рамках текущей недели, сохраняя позиции в коридоре 11-11,5 руб./юань. Однако с точки зрения факторов спроса и предложения актуальным для китайской валюты остается диапазон 11,5-12 руб./юань, и на горизонте ближайших недель мы ожидаем возвращение юаня в данный коридор, - пишет эксперт в комментарии. - При этом до конца текущего года продолжаем ожидать выхода юаня выше 12 руб./юань и подъема доллара в район 86-87 руб./$1".

