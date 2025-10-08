"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций BofA до $55

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) до $55 за штуку, сохранив при этом нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент сохраняет сильную рентабельность капитала и достаточно консервативен, что позволяет поддерживать умеренные отчисления в резервы. А возврат акционерам через выкуп бумаг с рынка и выплату дивидендов остается высоким. При этом банк достаточно дорогой по мультипликаторам P/BV и P/E", - отмечают эксперты.

К возможным рискам аналитики инвесткомпании относят изменение макроситуации на рынке, ужесточение конкуренции в банковском секторе, "закручивание гаек" регуляторами, а также избыточные падение процентных ставок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.