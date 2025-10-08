Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 8 октября. Китайский юань заметно снижается на Московской бирже днем в среду. Рубль растет в условиях сниженной активности игроков из-за "Золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая сначала были закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3415 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 40 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,72 руб./$1; контракт EURRUBF понизился на 76 копеек, до 95,08 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль вряд ли уйдет существенно выше отметки в 11,6 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Среда - последний день выходных в КНР, но рубль вряд ли резко ослабится уже в четверг. Дополнительным фактором поддержки выступят более высокие продажи валюты ЦБ РФ - регулятор должен будет компенсировать не проводившиеся из-за праздников продажи", - отмечают эксперты в комментарии.

Также они полагают, что цена нефти марки Brent в целом может уйти ближе к $66,5 за баррель, если недельные данные по запасам в США в среду не покажут их неожиданно сильного роста.

Цены на нефть продолжают уверенно повышаться днем в среду после слабого изменения накануне.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+. Также они ждут данных по запасам нефти в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66,29 за баррель, что на 1,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,46%, до $62,62 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.