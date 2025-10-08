.
Мнения аналитиков
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
РСПП просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 гг., которые утверждены распоряжением...
 
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак., пишут "Известия". Новый план подготовлен с учетом...
 
Рост доходов россиян продолжится в 2026 г., прогнозируют в Финуниверситете
В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом "Российской газете" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Доходы растут и в нынешнем году. Так, по итогам...
 
08 октября 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп полагает, что решение конфликта между Россией и Украиной может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. "Я думал, что этот конфликт будет легко решить, но сейчас выходит, что он, возможно, сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке", - заявил он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник. Президент США вновь отметил, что у него сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но сейчас Трамп в нем разочарован.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин провел во вторник оперативное совещание с членами Совета безопасности. Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации, освобождено почти 5 тыс. кв. км территории в текущем году, заявил Путин. Также президент РФ отметил важную роль оборонно-промышленного комплекса страны и сообщил, что ВПК РФ опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска.

По словам Путина, безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск. "Наша общая задача остаётся прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, отступив от достигнутых днем ранее исторических максимумов. Инвесторы следили за ситуацией с шатдауном в США, продолжающимся седьмой день, а также оценивали заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Американские сенаторы вновь не смогли принять законопроект, который позволил бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун, сообщили американские СМИ. За законопроект проголосовали 52 члена Сената при необходимом минимуме в 60 голосов.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид заявил, что Федрезерву стоит продолжать принимать меры, направленные на сдерживание инфляции, которая остается слишком высокой. "Денежно-кредитная политика должна быть направлена на сдерживание спроса, что создаст возможность для восстановления предложения и ослабления ценового давления в экономике", - сказал он, выступая на мероприятии в Канзас-Сити. Тем временем член совета управляющих ФРС Стивен Миран, недавно назначенный на этот пост Трампом, повторил свое мнение о том, что регулятор может продолжить снижение ключевой ставки за счет таких факторов, как замедление роста населения и лишь ограниченное влияние импортных пошлин на инфляцию.

Фондовые индексы Японии, Гонконга и Австралии снижаются в среду. Давление на азиатские рынки оказало снижение Уолл-стрит по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейдеров остается ситуация с шатдауном в США, продолжающимся седьмой день. Японский Nikkei 225 теряет 0,3% в ходе торгов. Трейдеры фиксируют прибыли после уверенного подъема рынка акций в начале недели на новости о победе бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 0,8% в ходе торгов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Биржи материкового Китая и Южной Кореи по-прежнему закрыты в связи с праздниками.

В свою очередь мировые цены на нефть заметно повышаются утром в среду после слабого изменения накануне. Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+. Также они ждут данных по запасам нефти в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,03%, до $65,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают на 0,87%, до $62,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,06%, до $61,73 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,368 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,165 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 октября вырос на 0,15% и составил 116,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1158,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,69%), "Новотранс-001Р-03" (+0,52%), "РЖД-001P-05R" (+0,49%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,7%), "СТМ-001Р-02" (-0,63%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения флоатера ООО "Газпром капитал" по итогам букбилдинга был зафиксирован на уровне 25 млрд рублей. Изначально ориентир по объему выпуска заявлялся как "не менее 15 млрд рублей". Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по облигациям ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-06 установлен на уровне 140 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер прошел 7 октября. Техразмещение запланировано на 10 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 10 октября с 11:00 по 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09 совокупным объемом на более 30 млрд рублей. Ориентир доходности по выпуску с фиксированной доходностью - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + 175 базисных пунктов, по флоатеру - спред не более 175 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ РФ. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Выпуск с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 10 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06 со сроком обращения 2,5 года и 2-летний выпуск серии 001Р-07 общим объемом не менее 3 млрд рублей. По выпуску 001Р-06 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,15% годовых. По выпуску 001Р-07 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не более 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 15 октября. Выпуск 001Р-06 будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, бонды 001Р-07 - тоже, но только при условии прохождения теста N8.

АО "Южноуральский лизинговый центр" 15 октября планирует разместить дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - 24% годовых, что соответствует доходности к погашению 26,83% годовых. Также предусмотрен сall-опцион через 2 года обращения и равномерная амортизация: по 4,16% от номинальной стоимости бондов планируется гасить ежемесячно начиная с 13-го купонного периода. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Сбор заявок на выпуски облигаций ООО "Борец капитал" серий 001Р-03 и 001Р-04 общим объемом от 10 млрд рублей, планировавшийся на 7 октября, перенесен. Новая дата букбилдинга пока не определена. Заявки планировалось собрать на выпуск облигаций с фиксированным купоном со сроком обращения 2,5 года и 2-летний флоатер с ежемесячными купонами. Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке ЦБ не раскрывались.

ООО "С-принт" допустило дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Объем неисполненных обязательств - 3,945 млн рублей. "Компания "С-Принт" до последнего момента пыталась выполнять все обязательства и будет стараться делать это в будущем. Компания продолжает деятельность и продолжает следовать стратегии, однако сейчас ресурсов на выполнение обязательств нет. Поэтому эмитентом принято решение о проведении общего собрания владельцев облигаций 13 ноября 2025 года в электронной форме для принятия решения о реструктуризации долга", - говорится в сообщении компании. В связи с дефолтом владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения бондов. "С-принт" допустил серию технических дефолтов, но до этого момента всегда выходил из них. Компания разместила выпуск БО-01 в апреле 2025 года, ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 32% годовых. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала планировалось гасить в даты окончания 41-го и 44-го купонов, 10% от номинала - в дату завершения 51-го купона, 16% от номинала - в дату выплаты 53-го купона, 33% от номинала - в дату завершения 56-го купона и 35% от номинала - в дату погашения. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 октября 2025 года 19:22
Рынок акций РФ упал к 2560п по индексу МосБиржи, обновив минимум с 19 декабря 2024г из-за геополитики
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ в среду развернулся вниз из-за возросших распродаж в условиях опасений эскалации геополитической напряженности и ожиданий паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи упал в район 2560 пунктов, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024 года, индекс РТС пробил уровень 1000 пунктов.    читать дальше
08 октября 2025 года 19:20
Рубль в среду заметно укрепился, обновил максимум с начала сентября в паре с юанем
Москва. 8 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос в условиях сниженной активности игроков из-за "Золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
08 октября 2025 года 19:01
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 142,75 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 108%, сообщается в материале аналитиков. "Минфин заявил, что вопрос конвертации привилегированных бумаг банка...    читать дальше
08 октября 2025 года 18:34
"Финам" повысил рейтинг акций МДМГ до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 1482 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа...    читать дальше
08 октября 2025 года 18:09
Акции Полюса в целом справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Полюс" в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инестиции". Рост котировок золота в значительной степени исчерпан, риски коррекции увеличились, отмечают эксперты в обзоре. Высокая стоимость золота поддерживает...    читать дальше
08 октября 2025 года 17:20
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций BofA до $55
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) до $55 за штуку, сохранив при этом нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент сохраняет сильную рентабельность капитала и достаточно консервативен, что позволяет поддерживать...    читать дальше
08 октября 2025 года 16:50
Цена акций ЛУКОЙЛа может вырасти более чем на 30% на горизонте года - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа" способны вырасти в цене более чем на 30% от текущего уровня на горизонте года без учета дивидендов, сообщается в материале брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент выглядит лучше других и имеет перспективы роста на горизонте года, отмечает начальник управления торговых операций Сергей...    читать дальше
08 октября 2025 года 16:19
Цена акций Dell может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Dell Technologies могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента, сообщившего на встрече с аналитиками о значительном повышении своих долгосрочных ориентиров, прибавили во вторник 3,5%, констатируют эксперты. Теперь Dell...    читать дальше
08 октября 2025 года 15:38
Акции НоваБев Групп могут оставаться интересными на среднесрочном горизонте - "Велес Капитал"
Акции "НоваБев Групп" могут оставаться интересными на среднесрочном горизонте благодаря сохранению дивидендных выплат, краткосрочное давление на котировки бумаг после закрытия дивидендного реестра может оказать ухудшение настроений на российском фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной...    читать дальше
08 октября 2025 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне уверенно дорожающей нефти
Москва. 8 октября. Китайский юань заметно снижается на Московской бирже днем в среду. Рубль растет в условиях сниженной активности игроков из-за "Золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
08 октября 2025 года 14:54
Прогнозная цена акций Novabev Group на конец 2025г - 420-430 руб., на горизонте года - 510 руб
Прогнозная стоимость акций Novabev Group на конец текущего года составляет 420-430 рублей за штуку, на горизонте года - 510 рублей за шутку, что вместе с дивидендами дает 25-35% потенциальной совокупной доходности, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитика Freedom Finance Global...    читать дальше
08 октября 2025 года 14:20
Индекс S&P; 500 будет торговаться в диапазоне 6670-6760п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6670-6760 пунктов в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "Технически S&P 500 скорректировался в ходе сессии вторника, но сохраняет...    читать дальше
08 октября 2025 года 13:52
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Инарктики с целью 480,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 480,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,52%, стоп-приказ: 579,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальная картина резко...    читать дальше
08 октября 2025 года 13:19
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций X5
инам" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) благодаря устойчивости бизнеса эмитента и способности наращивать розничные и цифровые направления в сложной макроэкономической среде, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Компания показала устойчивые...    читать дальше
08 октября 2025 года 12:52
Бумаги Озона будут колебаться в районе 4000 руб. после возобновления торгов - Freedom Finance Global
Бумаги МКПАО "Озон" будут торговаться в районе 4000 рублей за штуку после возобновления операций на Московской бирже, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Маркетплейс Ozon собирается дополнить ассортимент предлагаемых товаров финансовыми инструментами, отмечает...    читать дальше
