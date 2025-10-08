Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп полагает, что решение конфликта между Россией и Украиной может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. "Я думал, что этот конфликт будет легко решить, но сейчас выходит, что он, возможно, сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке", - заявил он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник. Президент США вновь отметил, что у него сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но сейчас Трамп в нем разочарован.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин провел во вторник оперативное совещание с членами Совета безопасности. Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации, освобождено почти 5 тыс. кв. км территории в текущем году, заявил Путин. Также президент РФ отметил важную роль оборонно-промышленного комплекса страны и сообщил, что ВПК РФ опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска.

По словам Путина, безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск. "Наша общая задача остаётся прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, отступив от достигнутых днем ранее исторических максимумов. Инвесторы следили за ситуацией с шатдауном в США, продолжающимся седьмой день, а также оценивали заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Американские сенаторы вновь не смогли принять законопроект, который позволил бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун, сообщили американские СМИ. За законопроект проголосовали 52 члена Сената при необходимом минимуме в 60 голосов.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид заявил, что Федрезерву стоит продолжать принимать меры, направленные на сдерживание инфляции, которая остается слишком высокой. "Денежно-кредитная политика должна быть направлена на сдерживание спроса, что создаст возможность для восстановления предложения и ослабления ценового давления в экономике", - сказал он, выступая на мероприятии в Канзас-Сити. Тем временем член совета управляющих ФРС Стивен Миран, недавно назначенный на этот пост Трампом, повторил свое мнение о том, что регулятор может продолжить снижение ключевой ставки за счет таких факторов, как замедление роста населения и лишь ограниченное влияние импортных пошлин на инфляцию.

Фондовые индексы Японии, Гонконга и Австралии снижаются в среду. Давление на азиатские рынки оказало снижение Уолл-стрит по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейдеров остается ситуация с шатдауном в США, продолжающимся седьмой день. Японский Nikkei 225 теряет 0,3% в ходе торгов. Трейдеры фиксируют прибыли после уверенного подъема рынка акций в начале недели на новости о победе бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 0,8% в ходе торгов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Биржи материкового Китая и Южной Кореи по-прежнему закрыты в связи с праздниками.

В свою очередь мировые цены на нефть заметно повышаются утром в среду после слабого изменения накануне. Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+. Также они ждут данных по запасам нефти в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,03%, до $65,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают на 0,87%, до $62,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,06%, до $61,73 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,368 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,165 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 октября вырос на 0,15% и составил 116,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1158,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,69%), "Новотранс-001Р-03" (+0,52%), "РЖД-001P-05R" (+0,49%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,7%), "СТМ-001Р-02" (-0,63%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения флоатера ООО "Газпром капитал" по итогам букбилдинга был зафиксирован на уровне 25 млрд рублей. Изначально ориентир по объему выпуска заявлялся как "не менее 15 млрд рублей". Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по облигациям ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-06 установлен на уровне 140 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер прошел 7 октября. Техразмещение запланировано на 10 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 10 октября с 11:00 по 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09 совокупным объемом на более 30 млрд рублей. Ориентир доходности по выпуску с фиксированной доходностью - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + 175 базисных пунктов, по флоатеру - спред не более 175 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ РФ. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Выпуск с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 10 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06 со сроком обращения 2,5 года и 2-летний выпуск серии 001Р-07 общим объемом не менее 3 млрд рублей. По выпуску 001Р-06 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,15% годовых. По выпуску 001Р-07 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не более 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 15 октября. Выпуск 001Р-06 будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, бонды 001Р-07 - тоже, но только при условии прохождения теста N8.

АО "Южноуральский лизинговый центр" 15 октября планирует разместить дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - 24% годовых, что соответствует доходности к погашению 26,83% годовых. Также предусмотрен сall-опцион через 2 года обращения и равномерная амортизация: по 4,16% от номинальной стоимости бондов планируется гасить ежемесячно начиная с 13-го купонного периода. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Сбор заявок на выпуски облигаций ООО "Борец капитал" серий 001Р-03 и 001Р-04 общим объемом от 10 млрд рублей, планировавшийся на 7 октября, перенесен. Новая дата букбилдинга пока не определена. Заявки планировалось собрать на выпуск облигаций с фиксированным купоном со сроком обращения 2,5 года и 2-летний флоатер с ежемесячными купонами. Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке ЦБ не раскрывались.

ООО "С-принт" допустило дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Объем неисполненных обязательств - 3,945 млн рублей. "Компания "С-Принт" до последнего момента пыталась выполнять все обязательства и будет стараться делать это в будущем. Компания продолжает деятельность и продолжает следовать стратегии, однако сейчас ресурсов на выполнение обязательств нет. Поэтому эмитентом принято решение о проведении общего собрания владельцев облигаций 13 ноября 2025 года в электронной форме для принятия решения о реструктуризации долга", - говорится в сообщении компании. В связи с дефолтом владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения бондов. "С-принт" допустил серию технических дефолтов, но до этого момента всегда выходил из них. Компания разместила выпуск БО-01 в апреле 2025 года, ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 32% годовых. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала планировалось гасить в даты окончания 41-го и 44-го купонов, 10% от номинала - в дату завершения 51-го купона, 16% от номинала - в дату выплаты 53-го купона, 33% от номинала - в дату завершения 56-го купона и 35% от номинала - в дату погашения. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.