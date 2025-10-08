Прогнозная цена акций Novabev Group на конец 2025г - 420-430 руб., на горизонте года - 510 руб

Прогнозная стоимость акций Novabev Group на конец текущего года составляет 420-430 рублей за штуку, на горизонте года - 510 рублей за шутку, что вместе с дивидендами дает 25-35% потенциальной совокупной доходности, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Акционеры эмитента утвердили дивиденд за полугодие в размере 20 руб. на акцию. На выплаты направят 1,87 млрд руб. без учета казначейских бумаг. По текущим котировкам около 394 руб. это обеспечивает доходность примерно в 5%, отмечает эксперт. Реестр для получения дивидендов закроется 18 октября.

Увеличение дивиденда в текущем году (по сравнению с прошлым) обусловлено динамикой операционных показателей и денежного потока, обращает внимание Чернов. Между акционерами будет распределено 89% прибыли, что укладывается в политику компании с учетом больших объемов "кэша".

"Наш прогноз по Novabev Group на ближайшие двенадцать месяцев умеренно позитивный. Совокупный дивиденд за 2025 год оцениваем в 45-50 руб., что даст двузначную доходность. На фоне мультипликаторов около 4,3x по EV/EBITDA и просадки цены потенциал восстановления сохраняется, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - При этом также остаются и риски, такие как акцизы, регулирование или слабый потребительский спрос. Рекомендация по акции - "покупать". Целевая цена на конец 2025 года - 420-430 руб., на перспективу года - 510 руб., что вместе с дивидендами дает 25-35% потенциальной совокупной доходности на горизонте года".

