Бумаги Озона будут колебаться в районе 4000 руб. после возобновления торгов - Freedom Finance Global

Бумаги МКПАО "Озон" будут торговаться в районе 4000 рублей за штуку после возобновления операций на Московской бирже, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Маркетплейс Ozon собирается дополнить ассортимент предлагаемых товаров финансовыми инструментами, отмечает эксперт.

Одно из подразделений холдинга Ozon - Fintech - будет предлагать розничным клиентам инвестиции в паевые инвестфонды и цифровые финансовые активы через специально созданную управляющую компанию, которая находится в стадии получения лицензии ЦБ РФ.

В 2026 году группа планирует также получить брокерскую и депозитарную лицензии.

Клиентской базой для входящих в группу финансовых подразделений могут стать розничные инвесторы, указывает Мильчакова. В перспективе не исключается появление предложения финансовых услуг и для юридических лиц. Таким образом, обращает внимание аналитик инвесткомпании, после завершения редомициляции МКПАО "Озон" станет диверсифицированным холдингом.

"Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и финансовых активов, особенно в условиях работы ЦБ РФ, Минфина и профессиональных участников фондового рынка над удвоением его капитализации к 2030 году, будет способствовать росту доходов группы и положительно влиять на привлекательность ее акций после возобновления операций с этими активами на Московской бирже, - пишет эксперт Freedom Finance Global в обзоре. - Прогнозируем, что в первый день торгов бумагами в России их котировки будут колебаться у 4000 руб."

