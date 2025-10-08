Курс рубля вряд ли уйдет существенно выше 11,6 руб./юань на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль вряд ли уйдет существенно выше отметки в 11,6 рубля за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Среда - последний день выходных в КНР, но рубль вряд ли резко ослабится уже в четверг. Дополнительным фактором поддержки выступят более высокие продажи валюты ЦБ РФ - регулятор должен будет компенсировать не проводившиеся из-за праздников продажи", - отмечают эксперты в комментарии.

Также они полагают, что цена нефти марки Brent в целом может уйти ближе к $66,5 за баррель, если недельные данные по запасам в США в среду не покажут их неожиданно сильный рост.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.