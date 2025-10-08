"Цифра брокер" сохраняет осторожную оценку акций Самолета

"Цифра брокер" сохраняет осторожную оценку перспектив цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент сообщил о намерении выпустить в октябре конвертируемые облигации на несколько миллиардов рублей. Это позволит компании привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем размещение обыкновенных облигаций, и отложит размытие долей текущих акционеров до момента конвертации, что будет гораздо более безболезненным способом увеличения уставного капитала, - пишут эксперты. - Мы полагаем, что новый для российского рынка инструмент может привлечь интерес инвесторов. Тем не менее, несмотря на оптимистичный операционный отчет "Самолета" по итогам III квартала 2025 года, пока сохраняем осторожный взгляд на перспективы акций".

Аналитики инвесткомпании отмечают, что финансовая устойчивость эмитента заметно ухудшилась по итогам I полугодия 2025 года. По результатам МСФО отношение EBITDA/ процентные расходы снизилось до 2,2х по сравнению с 2,7х на конец 2024 года и 6,1х на конец 2023 года. Покрытие проектного долга остатками на счетах эскроу также снизилось, до 59% с 65% в 2024 году и 70% в 2023 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.