Индексу Мосбиржи нужен позитив для ухода выше 2700п - ПСБ

Индексу Мосбиржи нужны позитивные новости для ухода выше уровня в 2700 пунктов, их пока нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Как мы и ожидали, во вторник отскок российских акций продолжился. В среду утром покупатели также сильнее и продолжают тащить индекс Мосбиржи к отметке 2700 пунктов. Ранее данный уровень было сильной поддержкой, после пробоя отметка стала сопротивлением, - отмечает эксперт. - Не исключаем, что здесь возможно торможение, поскольку купившие бумаги в районе годовых минимумов начнут фиксировать спекулятивную прибыль. Для прорыва преграды нужны позитивные новости, которых пока на горизонте не видно".

