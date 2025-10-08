Индекс RGBI может вырасти до 120п к концу 2025г - ПСБ

Размещение Минфином флоатеров и возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ создадут предпосылки для возврата индекса RGBI к 120 пунктам к концу текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI остается в диапазоне 114-115 пунктов (значения конца июня) - пока попытки разворота вверх нивелируются продажами, констатирует эксперт.

Одной важных из причин для этого, отмечает он, служит навес первичного предложения со стороны Минфина (программа 3,2 трлн руб. на 4К25) - продавая на вторичном рынке, инвесторы стремятся взять бумаги по более привлекательным ценам на аукционах.

Ситуация усугубляется тем, обращает внимание Грицкевич, что ведомство пока не начало предлагать флоатеры на аукционах для реализации свой амбициозной программы заимствований - в среду рынку будут предложены классические выпуски срочностью 7 и 14 лет.

"При этом фактор более плавного снижения ключевой ставки, на наш взгляд, уже в цене ОФЗ. С учетом того, что рынок процентных свопов закладывает сохранение ключевой ставки как минимум до конца 2025 года, вероятность ее снижения в октябре на 100 б.п. сохраняется. Это станет позитивным "сюрпризом" для рынка и триггером для разворота рынка при возврате индекса RGBI к 119-120 пунктам до конца года", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.