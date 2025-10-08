Индекс Мосбиржи пока продолжит консолидацию в диапазоне 2600-2700п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит консолидацию в диапазоне 2600-2700 пунктов в отсутствие драйверов для роста, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Динамика в розничном кредитовании отчасти свидетельствует в пользу оживления потребительской активности, но не внушает видимых опасений. Тем не менее рост розничных продаж, сохранение тенденции на увеличение доходов населения при исторически низкой безработице и растущий дефицит бюджета формируют ожидания о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 17% на заседании Банка Россия в октябре, - отмечают эксперты в комментарии. - Ожидаемо более жесткая позиция регулятора, в свою очередь, может продолжить оказывать давление на рынок акций. Мы полагаем, в отсутствие драйверов для роста рынок, продолжит консолидацию в диапазоне 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи".

