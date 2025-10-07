Рынок акций РФ вырос вторые торги подряд, подъем индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля и слабостью нефти

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ во вторник вырос вторые торги подряд в рамках коррекции после снижения прошлой недели на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и опасений вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; отскок индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля и снижением нефти (фьючерс на Brent просел к $65,2 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2670 пунктам во главе с бумагами "ВК" (+3,9%), "НЛМК" (+3,1%), ПАО "Группа Позитив" (+3,1%), во "втором эшелоне" раллировали акции "СПБ Биржи" (+9,4%) на новостях о запуске на площадке срочного рынка.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2668,6 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1026,02 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составил 81,9349 руб. (-1,07 рубля).

"СПБ биржа" запустила срочный рынок и начала торги расчетными фьючерсными контрактами, говорится в сообщении площадки. Первыми инструментами на торгах стали фьючерсы на акции фондов, которые следуют за индексами Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также на индекс биткойна и акции самой "СПБ биржи".

Кроме того, "СПБ биржа" планирует в ближайшие дни начать торги расчетным фьючерсом на индекс, который следует за динамикой Ethereum, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе площадки.

Подорожали также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря в том числе о поставках вооружений Киеву.

При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты. "Думаю, я вроде как, в целом, принял некое решение", - добавил он, не уточнив, какое именно.

В Кремле призвали дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона по вопросу о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.

На просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Киеву этих вооружений практически принято, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они последуют".

Госдума на заседании 30 октября планирует рассмотреть "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годы", рассказал "Интерфаксу" источник. По словам собеседника агентства, решение было принято по итогам заседания Совета Думы в понедельник. Основные направления единой ДКП были внесены в парламент в рамках начала работы над проектом трехлетнего бюджета.

В этом документе ЦБ ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики, свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе. Согласно базовому сценарию денежно-кредитной политики на 2026-2028 гг., Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2026 г. и сохранение ее на этом уровне в последующие годы. Средняя ключевая ставка снизится с 18,8-19,6% в 2025 году до 12-13% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027-2028 годах. Темп роста ВВП замедлится до 0,5-1,5% в 2026 году, а затем стабилизируется на уровне 1,5-2,5%.

Банк России исходит из продолжения структурной трансформации экономики и ориентации на внутренний спрос. По мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. Нормализация бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила будет иметь дезинфляционное влияние. Во внешних условиях предполагается умеренный рост мировой экономики темпами ниже уровня 2000-2019 годов, снижение мировых цен на нефть, постепенное смягчение ДКП зарубежных центробанков и сохранение санкционного давления, ограничивающего экспорт и импорт.

Тем временем, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста ВВП России в 2025 году до 0,9%, в 2026 году - до 0,8%, говорится в докладе организации. Июньский прогноз предусматривал рост на 1,4% и 1,2% соответственно. Прогноз на 2027 год был понижен до 1% с 1,2%. Согласно оценкам ВБ, в 2024 году российская экономика выросла на 4,3%.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник пытался развить отскок, на пике превысив 2670 пунктов. Восстановление не выглядело уверенным, поскольку оно носит преимущественно техническую природу - рынок снимает накопленную перепроданность, в то время как основные факторы влияния остаются негативными. В геополитике ситуация стала более напряженной, нормализация ДКП ЦБ РФ займет более длительный период, рубль снова укрепился, констатирует эксперт.

Стоимость нефти Brent балансирует вблизи $65 за баррель - план стран ОПЕК+ по наращиванию поставок с ноября оказался скромнее ожидавшихся +500 тыс. б/с, однако даже расширение на 137 тыс. б/с увеличивает и без того избыточный баланс предложения на рынке. Котировки золота во вторник впервые в истории превышали $4000 за тройскую унцию.

В середине недели Росстат представит еженедельный отчет по инфляции. Инвесторы будут обращать внимание как на динамику годового показателя, так и недельного. Последний показал ускорение на 0,13% после 0,08% в предыдущем периоде. Важных корпоративных событий не ожидается. Краткосрочный взгляд на рынок остается нейтральным, прогноз по индексу МосБиржи на 8 октября - колебания в коридоре 2600-2700 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, основной прирост рынка акций во вторник произошел утром, после чего большую часть дня наблюдался боковик в отсутствие резонансных новостей. Давление на котировки оказывают ожидания сдержанного снижения ставки ЦБ, медленного роста экономики РФ и санкционные риски (в ЕС готовят 19-й санкционный пакет, включающий меры против российского энергетического сектора). Во Всемирном банке понизили прогноз по ВВП России на ближайшие годы.

На фоне слабого новостного фона участники рынка находятся в поиске интересных идей, связанных с корпоративными событиями. Среди лидеров роста вторника - акции "СПБ Биржи", которая запустила фьючерсы на индексы дружественных стран и на индекс биткоина, отметил Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник продолжил корректироваться от годовых минимумов. Бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) вернулись к росту и уже закрыли дивидендный "гэп" понедельника после запуска программы очередного обратного выкупа акций в объеме 5 млрд руб., которая продлится до 20 мая 2026 года. Акции ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+2,7%) подросли в ожидании решения сегодняшнего собрания акционеров по дивидендам за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. с текущей доходностью 5,2% и закрытием реестра 18 октября. Акции "СПБ Биржи" подскочили после начала торгов на срочном рынке площадки, которые могут стать дополнением к доходам компании.

На западных фондовых площадках во вторник преобладала тенденция к фиксации прибыли у рекордных максимумов в условиях продолжающегося шатдауна в США, политической неопределенности в разных частях света, а также спокойного макроэкономического календаря. Индексы МосБиржи и РТС стремятся в район 2690 пунктов и 1030 пунктов соответственно, где могут встретиться с сопротивлением продавцов. Покупки в РФ все еще обеспечиваются главным образом техническими факторами и надеждами на разворот рынка у годового минимума в рублевом сегменте, которые, однако, пока не подкрепляются улучшением фундаментальных сигналов, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, на рынке акций РФ продолжается коррекционное восстановление, однако такие негативные факторы, как возможная эскалация геополитической напряженности в случае поставок ракет Tomahawk Украине, предстоящий рост налоговой нагрузки на экономику и возможная приостановка цикла смягчения ДКП в стране, никуда не исчезли. Поэтому не исключено, что текущий отскок окажется не очень продолжительным, считает аналитик.

Индекс МосБиржи отскочил на фоне технической перепроданности и закрепился выше сильного уровня поддержки 2620 пунктов. На данный момент сохраняется вероятность смены падающего тренда на растущий, полагает Лозовой.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что о развороте долгосрочного нисходящего тренда говорить не стоит, пока не появятся фундаментальные поводы для покупок акций "широким фронтом". По-прежнему в среднесрочные портфели нужно включать лишь точечные бумаги, основной капитал стоит держать в облигациях, а акциями лучше торговать спекулятивно.

Ближайшим сопротивлением выступает уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Антонов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX не изменился, CAC 40 просел на 0,2%) и "минусуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,7% во главе с Nasdaq).

Биржи материковой части Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за государственных праздников.

Потребительские расходы в Японии в августе выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с мая. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 1,2%, сообщает Trading Economics.

Индекс опережающих экономических показателей в августе поднялся до 107,4 пункта со 106,1 пункта месяцем ранее, что стало самым высоким уровнем с марта. Эксперты прогнозировали 107,1 пункта.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, по данным Trading Economics.

В среду инвесторы ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого она понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены умеренно просели после роста в начале недели на решении ОПЕК+ об умеренном увеличении добычи в ноябре.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,23 за баррель (-0,4% и +1,5% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,52 за баррель (-0,3% и +1,3% накануне).

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки - так же, как в октябре. Однако участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения.

Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании накануне не были приняты по итогам голосования в Сенате.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже кроме бумаг "СПБ биржи" выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+8,1% и +8,7% "префы"), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+5,8%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,9%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+3,2%).

Подешевели акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-4,8%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3,5%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,12 млрд рублей (из них 9,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,24 млрд рублей на акции ВТБ).