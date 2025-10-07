Рубль вечером отошел от внутридневных максимумов на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 7 октября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль частично растерял дневной рост на фоне перешедшей к снижению нефти, однако все равно сумел заметно укрепиться в условиях сниженной активности игроков из-за "Золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,4085 руб., что на 6,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 октября на 1,07 рубля, до 81,9349 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,16 рубля, до 95,6722 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд руб. в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляли 10,34 млрд руб. в день).

"В ближайшей перспективе рубль может с переменным успехом двигаться в диапазонах 81-84 к доллару и 11,25-11,75 к юаню. Давление на рубль от смягчения денежно-кредитных условий среднесрочно будет более слабым, чем предполагалось ранее. Прогнозная траектория ключевой ставки на ближайшие месяцы заметно изменилась - теперь к концу года ожидается лишь минус 100 б.п. и 16%, причем, вероятнее всего, в октябре "ключ" останется неизменным. Тем не менее накопленный эффект от уже проведенных этапов снижения учетной ставки, рост импорта и сокращение экспортной выручки не позволят рублю развивать укрепление, а скорее будут плавно вести курсы валют выше. Дополнительно на все рублевые активы давит ухудшившийся геополитический фон. В США несмотря на шатдаун правительства индекс доллара DXY находится на трехлетних минимумах у 98 п. и среднесрочно может быть ниже на фоне ожидаемого сокращения ставок ФРС. Относительная слабость доллара - позитив для других валют и котировок сырьевых товаров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник на опасениях по поводу избытка предложения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $65,3 за баррель, что на 0,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,16%, до $61,58 за баррель.

Накануне контракты на Brent подорожали на 1,46%, на WTI - на 1,33%. Поддержку рынку оказало решение ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидалось, наращивании добычи в ноябре.

Восемь стран-участниц ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче в следующем месяце на 137 тыс. баррелей в сутки. Перед заседанием западные СМИ сообщали, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с, спровоцировав резкое падение цен на нефть.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в США, где правительство с 1 октября приостановило работу из-за проблем с финансированием. Из-за шатдауна не публикуются важные статистические данные, позволяющие получить представление о состоянии американской экономики.

Министерство энергетики США ранее сообщило, что будет публиковать регулярные отчеты в обычном режиме. Недельный отчет Минэнерго по запасам нефти ожидается в среду.

Позднее во вторник выйдут данные по резервам от Американского института нефти (API), получающего информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Банк России во вторник, 7 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 542,327 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 30 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 490 млрд рублей (при лимите 1 трлн 490 млрд рублей и спросе 2 трлн 270,131 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 октября выросла на 4 базисных пункта, до 16,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев во вторник опустились на 3 базисных пункта, до 17,12% и 18,29% и 20,16% годовых соответственно.