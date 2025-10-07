"Финам" понизил рейтинг акций Shengyi Technology до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Shengyi Technology с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 44 китайских юаней (CNY) за штуку, что предполагает потенциал снижения около 18%, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Бумаги эмитента поучаствовали в ралли технологических компаний на фоне интереса инвесторов к ИИ. Однако стоит отметить, что компания не относится к сектору производителей конечной технологической продукции и даже производителей печатных плат для нее, а поставляет заготовки для них. За год цена акций Shengyi Technology выросла более чем в два раза. Основной рост пришелся на 2К25 и последовал за июньским объявлением компании о подписании долгосрочных соглашений с двумя неназванными крупными европейскими производителями автокомпонентов для поставки CCL и высокочастотных материалов, - пишет эксперт. - В сентябре цена акций заметно превысила нашу целевую цену. Прогнозные на 2025 год показатели P/E на уровне 40 и EV/EBITDA на уровне 27, на наш взгляд, выглядят завышенными, а акции перекупленными и готовыми к коррекции".

Shengyi Technology - китайская компания, один из ведущих мировых поставщиков первичных материалов для производства печатных плат.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.