Акции Exxon Mobil торгуются вблизи справедливых уровней - Freedom Finance Global

Акции Exxon Mobil торгуются вблизи справедливых уровней, существенного потенциала роста их котировок в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Юрия Пигарева.

Эмитент сообщил о восстановлении маржи переработки нефти в третьем квартале 2025 года.

Согласно заявлению компании, отмечает эксперт, рост прибыли топливного подразделения, крупнейшего среди аналогичных у конкурентов, увеличит общую квартальную прибыль на $300-700 млн. Exxon также ожидает дополнительный прирост примерно на $200 млн за счет повышения маржи в химическом бизнесе. Изменение цен на нефть и газ, по оценке эмитента, окажет незначительное влияние на финансовые результаты.

Компания стала первой среди крупнейших нефтегазовых корпораций, представившей прогноз по прибыли за третий квартал, что традиционно задает ориентир для отрасли. Летний сезон поддержал повышение доходности нефтеперерабатывающих предприятий, и этот фактор, по данным Exxon, оказался важнее колебаний цен на сырье.

Сильные результаты сектора нефтепереработки в третьем квартале были ожидаемы, в связи с ростом спроса на бензин от частных автовладельцев в летний период (driving season). Рост добычи нефти в странах ОПЕК+ продолжил оказывать давление на котировки нефти, что позитивно отражается на рентабельности производства нефтепродуктов из-за низких издержек на закупку сырья, указывает Пигарев.

Падение цен на газ в США из-за роста добычи до рекордных уровней также способствовало снижению издержек энергоемкого сектора переработки.

"Мы ожидаем сохранения позитивных тенденций в секторе нефтепереработки в 2025 и 2026 годах. Но что касается эмитента, то ситуация неоднозначна. Увеличение рентабельности переработки происходит за счет снижения рентабельности добывающего сегмента. Низкие цены на нефть и снижение цен на газ окажут негативный эффект на результаты. Акции Exxon Mobil торгуются вблизи справедливых уровней, не видим существенного потенциала роста с текущих уровней", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре.

