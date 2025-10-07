"АКБФ" рекомендует покупать акции НМТП с прогнозной ценой 10,26 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с прогнозной стоимостью 10,26 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Оценка дисконта-поправки на риски инвестиций в бумаги эмитента составляет 25%, учитывает сохраняющийся повышенным уровень неопределенности (несмотря на наметившееся сокращение геополитической напряженности между РФ и США), связанной с перспективами санкционного давления на бизнес экспортеров российской нефти, а также географической близостью порта к зоне СВО", - отмечают эксперты.

Оценка аналитиков инвесткомпании по дивидендным выплатам НМТП по итогам 2025 года равна 0,97 руб./акцию, что, по их данным, приблизительно соответствует рыночному консенсус-прогнозу.

Прогнозное значение EBITDA эмитента, по мнению экспертов "АКБФ" (с учетом ужесточения для бизнеса НМТП в последние годы внутренних налоговых, кредитных и регуляторных условий, но принимая во внимание благоприятные для отрасли прогнозы динамики цен товарных рынков), на перспективу 2025 и 2026 гг. составляет 54,7 млрд руб. и 56,4 млрд руб. соответственно.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.