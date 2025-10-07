Акции НоваБев Групп остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" остаются интересными для долгосрочных вложений благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "ВинЛаб" и устойчивым позициям компании на рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

В Госдуму РФ был внесен законопроект об изменениях в Налоговом кодексе, который планирует повышение акцизов на алкоголь в 2026-2028 годах по сравнению с предыдущей редакцией.

Изначальные планы, отмечают эксперты, были пересмотрены в сторону еще большего увеличения налоговой нагрузки, а наибольший рост акцизов в процентном выражении ожидает вина и игристые вина, которые до недавнего времени считались относительно мягко облагаемой категорией.

"Ужесточение налогового бремени в среднесрочной перспективе может способствовать дальнейшему сокращению общего объема рынка крепкого алкоголя и может замедлить рост винного сегмента. Считаем, что акции "НоваБев Групп" остаются интересными для долгосрочного инвестора благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "ВинЛаб" и устойчивым позициям компании на рынке", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

