"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Самолета

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал. Отмечаем значительный рост продаж в годовом выражении", - указывают эксперты.

Группа подтвердила намерение сохранить объем продаж в 2025 году на уровне 2024 года.

"Самолет" также заявил, что планирует придерживаться стратегии наращивания присутствия в регионах, при этом отметил, что не выводил на реализацию новые проекты в Московском регионе в 2025 году.

Кроме того, компания сообщила о сохраняющемся фокусе на монетизацию своего земельного банка.

"На наш взгляд, результаты довольно сильные. Отмечаем оживление на рынке недвижимости вслед за снижением ключевой ставки. Можно ожидать, что при сохранении фокуса компании на повышении финансовой эффективности (что выразилось в повышении рентабельности за I полугодие) неплохие результаты продаж будут сопровождаться и хорошими финансовыми показателями, - пишут Перминов и Шаров в обзоре "БКС МИ". - Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции ГК "Самолет". Текущая оценка по мультипликатору P/E на 2026 год составляет 3,9x против среднеисторического уровня 8х".

