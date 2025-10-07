.
.
.
.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
РСПП просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 гг., которые утверждены распоряжением...
 
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак., пишут "Известия". Новый план подготовлен с учетом...
 
Рост доходов россиян продолжится в 2026 г., прогнозируют в Финуниверситете
В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом "Российской газете" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Доходы растут и в нынешнем году. Так, по итогам...
 
07 октября 2025 года 15:30

Рубль днем продолжает заметно дорожать в паре с юанем на фоне небольшой позитивной динамики цен на нефть

Москва. 7 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем во вторник. Рубль растет в условиях сниженной активности игроков из-за "Золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3765 руб., что на 9,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 43 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,09 руб./$1; контракт EURRUBF понизился на 1,04 копейки, до 95,63 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд руб. в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляли 10,34 млрд руб. в день).

Прогноз возврата курса валютной пары юань/рубль в диапазон 11,5-12 рубля за юань во второй половине текущей недели сохраняется, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Праздники в Китае продолжают определять ограниченный характер активности на внутреннем валютном рынке России. При этом развития тренда к укреплению рубля не ждем, так как данный фактор в определенной степени ограничивает и предложение валюты на внутреннем рынке. Кроме того, со вторника Банк России незначительно снизит чистые объемы продажи валюты (до 9,5 млрд руб. с 10,3 млрд руб. в день), - пишет эксперт в комментарии. - На вторую половину недели сохраняем ожидания возврата курса в диапазон 11,5-12 руб. за юань, который, по нашим оценкам, в большей степени отражает текущую справедливую стоимость национальной валюты".

Цены на нефть умеренно повышаются днем во вторник после роста по итогам двух сессий подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,53 за баррель, что на 0,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,1%, до $61,74 за баррель.

В понедельник контракты на Brent выросли в цене на 1,46%, на WTI - на 1,33%, чему способствовало решение ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, наращивании добычи в ноябре.

Инвесторы также продолжают следить за развитием событий в США, где правительство с октября приостановило работу из-за проблем с финансированием. Шатдаун продолжается уже седьмой день. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании федеральных ведомств накануне были отклонены Сенатом по итогам голосования.

Банк России во вторник, 7 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 542,327 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 30 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 490 млрд рублей (при лимите 1 трлн 490 млрд рублей и спросе 2 трлн 270,131 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
