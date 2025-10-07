.
07 октября 2025 года 15:56
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Черкизово на уровне 5000 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Черкизово" на уровне 5000 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. В Минпромторге РФ сообщили о подготовке проекта постановления правительства о поэтапном введении обязательной маркировки мясной продукции. В случае принятия этого документа с 1 августа 2026 года обязательной станет маркировка всех видов сырого мяса, а с 1 октября и колбасных изделий. Цель этой меры - сокращение незаконного оборота соответствующей продукции и выявление подделок известных брендов. Эксперт отмечает, что для крупных производителей, таких как "Черкизово" и "РусАгро", обязательная маркировка - это способ защиты бренда и деловой репутации, поддержания спроса. Также в случае усиления регулирования снизится их конкуренция с недобросовестными игроками сектора. "Затраты на маркировку мы оцениваем как некритичные для упомянутых компаний. На сегодня у крупных производителей молочной продукции, по данным Минфина, соответствующие издержки не превышают 1% себестоимости. Это на 14% больше, чем размер финального дивиденда за 2023 год. Мы подтверждаем целевую цену по акции "Черкизово" на горизонте года на уровне 5000 руб. Бумаги "РусАгро" пока не входят в наше покрытие", - пишет Мильчакова в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЧЕРКИЗОВО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
