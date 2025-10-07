"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Совкомфлота до 86,63 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" со 114,33 рубля до 86,63 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков.

Целевая стоимость понижена с учетом существенного ухудшения оценок эмитента на основе сравнительного анализа, указывают эксперты.

"Закладываем в оценки выплату дивидендов компанией по результатам текущего года в размере порядка 2,4 руб./ао. Рынок пока, по нашим данным, не ожидает этих выплат", - отмечают они.

