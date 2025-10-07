S&P; 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 6700-6775п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 6700-6775 пунктов, баланс рисков нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

"Устойчивое движение S&P 500 в рамках восходящего тренда продолжается. Следующая цель покупателей - 6800 пунктов. Полагаем, что тренд на расширение ралли продолжится в ближайшие дни при сохранении позитивного сентимента. Это будет способствовать ускорению роста равновзвешенного аналога S&P 500 (RSP ETF), - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. - Индикатор RSI вошел в зону перекупленности, но пока не подает разворотных сигналов. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена около 6700 пунктов".

