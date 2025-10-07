"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,4481 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,4481 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,55%, стоп-приказ: 0,3697 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент демонстрирует уверенный рост на фоне благоприятных регуляторных изменений, отмечают аналитики.

Компания успешно монетизирует переход Дальнего Востока на рыночное ценообразование, что привело к рекордному росту выручки (+13,7%) и EBITDA (+30,6%). Чистая прибыль выросла на 33,6%, подтверждая операционную эффективность бизнеса.

"Масштабная инвестиционная программа, несмотря на временное давление на денежный поток, закладывает основу для будущего роста. Активное развитие мощностей и модернизация активов укрепляют конкурентные позиции компании в энергосистеме России", - говорится в материале.

"С технической точки зрения актив тестирует ключевой исторический уровень поддержки, который неоднократно вызывал разворотные движения. На текущих ценах формируются сигналы истощения продаж. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,3697 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.