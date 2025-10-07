Рубль утром заметно укрепляется к юаню на фоне небольшой позитивной динамики на рынке нефти

Москва. 7 октября. Китайский юань упал на Московской бирже утром во вторник; рубль растет на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае и небольшой позитивной динамики на рынке нефти.

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,386 руб. (-8,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,21 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Праздники в Китае продолжают определять ограниченный характер активности на внутреннем валютном рынке России. В понедельник на относительно малых биржевых объемах рубль снова демонстрировал крепость, закрыв день ниже 11,5 руб. за юань. На внебиржевом сегменте тенденция была аналогичной, хотя курсовые котировки традиционно несколько выше (закрытие было около 11,6 руб.). (. . .) На вторую половину недели сохраняем ожидания возврата курса в диапазон 11,5-12 руб. за юань, который, по нашим оценкам, в большей степени отражает текущую справедливую стоимость национальной валюты", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд руб. в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляли 10,34 млрд руб. в день).

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром во вторник третью сессию подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск составляет $65,65 за баррель, что на 0,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,24%, до $61,83 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать принятое на выходных решение ОПЕК+ об увеличении добычи.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки - так же, как в октябре. Однако участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения.

Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании накануне не были приняты по итогам голосования в Сенате.