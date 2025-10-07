.
.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
РСПП просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 гг., которые утверждены распоряжением...
 
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции
В России разработан новый пятилетний план развития конкуренции. О нем на совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер России Александр Новак., пишут "Известия". Новый план подготовлен с учетом...
 
Рост доходов россиян продолжится в 2026 г., прогнозируют в Финуниверситете
В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом "Российской газете" заявил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Доходы растут и в нынешнем году. Так, по итогам...
 
07 октября 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Госдума на заседании 30 октября планирует рассмотреть "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годы", рассказал "Интерфаксу" источник. По словам собеседника агентства, решение было принято по итогам заседания Совета Думы в понедельник. Основные направления единой ДКП были внесены в парламент в рамках начала работы над проектом трехлетнего бюджета.

В этом документе ЦБ ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики, свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе. Согласно базовому сценарию денежно-кредитной политики на 2026-2028 гг., Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2026 г. и сохранение ее на этом уровне в последующие годы. Средняя ключевая ставка снизится с 18,8-19,6% в 2025 году до 12-13% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027-2028 годах. Темп роста ВВП замедлится до 0,5-1,5% в 2026 году, а затем стабилизируется на уровне 1,5-2,5%.

Банк России исходит из продолжения структурной трансформации экономики и ориентации на внутренний спрос. По мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. Нормализация бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила будет иметь дезинфляционное влияние. Во внешних условиях предполагается умеренный рост мировой экономики темпами ниже уровня 2000-2019 годов, снижение мировых цен на нефть, постепенное смягчение ДКП зарубежных центробанков и сохранение санкционного давления, ограничивающего экспорт и импорт.

Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря в том числе о поставках вооружений Киеву.

При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты. "Думаю, я вроде как, в целом, принял некое решение", - добавил он, не уточнив, какое именно.

Американские индексы Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды по итогам торгов в понедельник, а Dow Jones Industrial Average прервал шестидневную серию роста. Участники рынка продолжали следить за ситуацией с приостановкой работы правительства США, или шатдауном, который длится уже седьмой день. В понедельник конгрессмены вновь голосовали как по предложенному демократами плану финансирования правительства, так и направленному на решение проблем с финансированием законопроекту республиканцев, однако ни один из проектов не приняли.

Американский президент, республиканец Дональд Трамп заявил, что ведутся переговоры с демократами. "Прямо сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам", - сказал он в Белом доме.

В то же время лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил в понедельник, что демократы не ведут никаких переговоров с администрацией Трампа о прекращении шатдауна. "Я не знаю ни одного демократа, который разговаривал бы с президентом Трампом или членами его администрации по вопросу возобновления работы правительства" - сказал Джеффрис журналистам.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подтвердил, что демократы в верхней палате Конгресса США не участвуют в подобных переговорах. "Заявление Трампа не соответствует действительности, но если он, наконец, будет готов работать с демократами, мы будем за столом переговоров", - сказал сенатор.

В среду инвесторы ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.

Рынок акций Японии во вторник демонстрирует повышение четвертую сессию подряд, тогда как фондовый индекс Австралии снижается. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 мск увеличилось на 0,3% и обновило исторический рекорд. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3% вслед за акциями банков и потребительских компаний. Биржи материковой части Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за государственных праздников.

В свою очередь мировые цены на нефть эталонных марок повышаются утром во вторник третью сессию подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,71 за баррель, что на 0,37% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 1,46%, до $65,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,36%, до $61,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,33%, до $61,69 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать принятое на выходных решение ОПЕК+ об увеличении добычи. Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки - так же, как в октябре. Однако участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения.

Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами. Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,027 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,885 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 октября снизился на 0,11% и составил 116,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 октября) потерял 0,01%, опустившись до 1156,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,7%), "РЖД-001Р-21R" (-0,5%), "РЖД-001P-05R" (-0,48%) и "РЖД-001P-03R" (-0,45%), а в лидерах повышения - облигации "СТМ-001Р-02" (+0,55%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,34%) и "РЖД-28" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" 7 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-003Р-06 объемом от 15 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не выше 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 10 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

"Уральская сталь" повысила ориентир ставки ежемесячного купона 2,5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-06 с не выше 20% годовых до не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 23,15% годовых. Компания 8 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 совокупным планируемым объемом 3 млрд рублей. По 2-летнему выпуску БО-001Р-07 будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не выше 425 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 13 октября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 002P-13 объемом от 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон с привязкой к ключевой ставке Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Для физлиц требуется прохождение теста.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 750 млн рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не более 23% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 25,58% годовых. Оферта состоится через 2 года. Техразмещение запланировано на 21 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Владельцы 3-летних облигаций ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей получили право требовать досрочного погашения бондов. Такое право возникло в связи с тем, что консолидированная финансовая отчетность не была раскрыта эмитентом в срок не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года. Владельцы облигаций могут направить заявления, содержащие требование о досрочном погашении, в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом информации о возникновении такого права (после 6 октября). Эмитент обязан погасить бонды не позднее 7 рабочих дней после даты окончания указанного срока. ООО "Электрорешения" разместило дебютный выпуск облигаций в июле 2023 года. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 12,30% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,68% годовых. Купоны квартальные.


.