"Финам" понизил рейтинг акций ETF ARK Space Exploration & Innovation до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ETF ARK Space Exploration & Innovation с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $29,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения 1,19%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Бумаги фонда с начала 2025 года выросли более чем на 55%, обновив исторические максимумы на фоне сильного интереса к оборонным и космическим технологиям, и достигли нашей целевой цены. Однако текущий "шатдаун" правительства США создает неопределенность вокруг дальнейшего финансирования федеральных программ, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Это может временно ограничить приток средств в сектор и повысить волатильность, несмотря на устойчивый долгосрочный потенциал аэрокосмической индустрии. Также из-за общей перекупленности возможна коррекция на всем американском рынке акций".

ARK Space Exploration & Innovation - биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует преимущественно в компании, связанные с исследованием космоса и инновациями. К исследованию космоса относятся технологически поддерживаемые продукты и услуги, используемые за пределами поверхности Земли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.