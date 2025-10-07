Диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2600-2660п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600-2660 пунктов во вторник, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Дмитрий Локтюхов.

"Ждем, что оптимизм на рынке поугаснет во вторник, а индекс Мосбиржи перейдет к проторговке верхней части диапазона 2600-2660 пунктов, из которого он локально выпал в конце прошлой недели - перепроданность в ключевых "фишках" в целом снята, в то время как значимых новостных триггеров для продолжения активных покупок пока нет, - пишет эксперт в комментарии. - Но в целом сохраняем осторожный оптимизм в отношении ближайших перспектив рынка акций: рынок, несмотря на определенные опасения по ключевой ставке ЦБ РФ и развитию ситуации в экономике, оценивается низковато, и в отсутствие негативных вводных повышательная коррекция, целью которой видится район 2700-2750 пунктов, может получить свое развитие".

