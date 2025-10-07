Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- производственные заказы Германии в августе;

- торговый баланс США в августе;

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Минфин и ЦБ РФ сократят продажу валюты;

- акционеры "НоваБев Групп" обсудят дивиденды за 1П25;

- инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" в Екатеринбурге;

- Петербургский международный газовый форум;

- выходной на биржах Китая и Гонконга.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.