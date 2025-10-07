Прогнозная цена акций Самолета - 1510 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций ГК "Самолет" на горизонте года составляет 1510 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал сильную операционную отчетность за 3К25, констатируют эксперты.

Подтвержден план по выходу на объем продаж не ниже уровня 2024 года, также компания сообщила, что по итогам 9М25 занимает второе место по объемам ввода жилья в эксплуатацию.

"Наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 1510 рублей за бумагу", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.