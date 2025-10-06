Рубль днем дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии

Москва. 6 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "Золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,563 руб., что на 7,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 53 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,06 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 23 копейки, до 97,22 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд рублей в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляли 10,34 млрд рублей в день).

Минфин РФ оценивает вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в инфляцию в 1 процентный пункт. Минфин ранее предложил с 1 января 2026 года повысить ставку НДС с 20% до 22%.

"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году мы рассчитываем в размере 2,3 трлн рублей. Вот эти налоговые новации в целом не затрагивают доходную базу субъектов РФ. НДС может повлиять на финансовые результаты компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учитываем в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В то же время, по его словам, сбалансированный бюджет будет способствовать возможностям Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики за счет более высоких темпов экономического роста, и как результат, дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней и роста доходов населения.

Курс валютной пары юань/рубль может протестировать верхнюю границу диапазона 11,5-12 рублей за юань в конце осени текущего года, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"По нашим оценкам, с фундаментальной точки зрения актуальным для юаня продолжает оставаться диапазон 11,5-12 рублей. В краткосрочной перспективе (вероятно, после завершения выходных в Китае) ожидаем нахождение стоимости китайской валюты в рамках данного коридора. К концу осени ждем попыток тестирования его верхней границы", - пишет аналитик в комментарии.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, проведет большую часть текущей недели ниже уровня в 11,6 рубля за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

При этом к концу недели, после завершения длинных китайских выходных, курс пары должен уйти выше указанной отметки, говорится в их комментарии.

Котировки нефти марки Brent в целом могут двигаться вблизи $64,5-66,5 за баррель в ближайшее время, прогнозируют эксперты.

Цены на нефть продолжают повышаться днем в понедельник, трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот на добычу странами-участницами ОПЕК+.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,96 за баррель, что на 0,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,62%, до $61,25 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне приняли решение об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это стало позитивным фактором для рынка, где опасались более масштабного наращивания после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к восстановлению квот по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в США, где вопрос о финансировании федеральных ведомств остается неурегулированным. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики, и как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Между тем госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в ноябре не станет менять цену для азиатских покупателей на основной сорт нефти, поставляемый в регион (Arab Light). Цена на нефть Extra Light также останется неизменной, на сорта Medium и Heavy - уменьшится на $0,3 за баррель. Цены на все сорта нефти для США будут уменьшены на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,2 за баррель.