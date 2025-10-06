"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает акции Самолета

"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает перспективы цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Российский девелопер раскрыл операционные результаты за девять месяцев и подтвердил план продаж на 2025 год (не ниже уровня 2024 года).

Компания увеличивает свое присутствие в регионах, запустив в текущем году новые проекты в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, отмечают эксперты. В четвертом квартале эмитент готовится к старту продаж в более чем двух новых городах.

Несмотря на оживление продаж в третьем квартале, аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно смотрят на перспективы акций "Самолета" и не включают их в список фаворитов, так как высокий уровень процентных ставок может продолжить оказывать давление на финансовые результаты компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.