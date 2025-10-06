"Финам" повысил прогнозную цену акций iShares Silver Trust до $48

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций iShares Silver Trust до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12,9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко.

Данные бумаги - простой и удобный способ вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на серебро, поскольку инвестиции в физический драгоценный металл сопряжены с различными техническими сложностями и высокими издержками, отмечает эксперт.

"Цена на серебро продолжает следовать в "фарватере" с ценами на золото. С учетом того что коэффициент золото/серебро находится на достаточно высоком уровне (около 85), по сравнению с историческим значением (с 2013 по 2025 гг. среднее значение коэффициента составляло 77), при сохранении высоких цен на золото потенциал роста стоимости серебра также останется значительным", - указывает Дудченко.

Инструмент iShares Silver Trust не является индексным фондом в чистом виде, но создан для отслеживания цен на серебро. iShares Silver Trust выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.