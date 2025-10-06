Явных причин для укрепления рубля в настоящее время нет - Райффайзенбанк

Явных причин для укрепления рубля в настоящее время по-прежнему нет, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Текущая динамика продаж валюты мало что изменит для курса рубля, а он пока, по нашим оценкам, остается избыточно крепким. Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с переменным успехом) сохраняет тренд на ослабление, который в целом выводит ее на уровни, близкие к нашему прогнозу на конец 2025 года (92 руб./$1)", - отмечают эксперты в обзоре.

Они по-прежнему полагают, что явных причин для укрепления рубля нет (кроме снижения спроса на валюту по окончании сезона отпусков).

"Произошло смягчение денежно-кредитной-политики ЦБ. Нефть существенно просела в цене (сказываются и усилия по увеличению добычи со стороны ОПЕК+, и возобновление экспорта нефти из Иракского Курдистана). Кроме того, ситуация с экспортом может ухудшиться на фоне запрета поставок дизтоплива за рубеж, - указывают аналитики банка в материале. - До этого ограничения по бензину оказали слабое влияние на динамику экспорта нефтепродуктов (с учетом его символической доли в нем). Доля дизельного топлива составляет как минимум 30% в общих поставках нефтепродуктов, и новый запрет, вероятно, отразится на них сильнее. Судя по всему, растет и спрос на импорт".

