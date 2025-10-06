"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Несмотря на рост котировок на 39,7% от апрельских минимумов, бумаги показывают слабую динамику по сравнению с ключевыми рыночными индексами. Это связано с замедлением темпов роста мирового рынка смартфонов, а также с высокой долей сегмента чипов для смартфонов в структуре выручки эмитента, - указывает эксперт. - При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на 2025 год не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены вверх".

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.