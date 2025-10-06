"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 931,7 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 931,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,48%, стоп-приказ: 1117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент - российский игрок на рынке кибербезопасности с растущими структурными проблемами, отмечают аналитики.

Несмотря на рост выручки на 27,8%, компания демонстрирует углубление операционного убытка (минус 3,8 млрд руб.) и резкое увеличение чистого убытка до 5,0 млрд руб., констатируют они.

Критичной точкой стал взрывной рост процентных расходов (с 81 млн до 1,9 млрд руб.), свидетельствующий о рискованной долговой политике, говорится в материале экспертов инвесткомпании.

Инвестиции в R&D (+32,4%) не окупаются, а кратное увеличение продаж аппаратных комплексов носит низкомаржинальный характер.

Прогнозы менеджмента выглядят излишне оптимистично на фоне сохраняющейся убыточности и растущей долговой нагрузки, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, последовательно формируя более низкие минимумы и максимумы. Тренд сохраняет актуальность до пробития и закрепления цены выше локального максимума. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 1117,1 руб. риск на портфель составит 0,44%", - указывают эксперты "Финама".

"Группа Позитив" - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

