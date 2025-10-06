Путь цене на золото к $4000/унц. в целом открыт - "Финам"

Путь котировкам золота к уровню $4000 за тройскую унцию в целом открыт, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Мы видим, что в настоящее время, несмотря на определенное продвижение в попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, цена на золото не очень-то сильно отреагировала. Все же в настоящее время, судя по всему, остается ситуация вокруг shutdown правительства, а также ожиданий по поводу дальнейшей траектории процентной ставки в США, - пишет эксперт. - Технически, уровень $3900 за тройскую унцию оказался пройден. Теперь для "быков" открывается путь на $4000 за тройскую унцию. Промежуточным сопротивлением, полагаем, может стать отметка $3950 за тройскую унцию".

