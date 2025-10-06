.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Роснефти, Полюса и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
.
06 октября 2025 года 12:29
Акции Роснефти, Полюса и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции ПАО "Роснефть", ПАО "Полюс" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. Бумаги "Роснефти" не смогли избежать общерыночной просадки и за последний месяц вместе с индексом Мосбиржи скорректировались на 11% практически без остановок, констатирует аналитик. "Сейчас цена достигла уровня поддержки в районе 400 руб., который с 2016 года препятствовал как резкому росту, так и падению котировок, - отмечает он в обзоре. - Учитывая, что ситуация на рынке плачевная, хотя и не критичная, поводов для моментального преодоления уровня нет. Кроме того, все осцилляторы зашли в область перепроданности, что также не даст нисходящему тренду продолжиться без коррекции. В базовом сценарии ожидаем, что акции оттолкнутся от указанного уровня и к концу недели будут торговаться в диапазоне 410-418 руб. за бумагу (2-4%)". "Полюс" - одна из немногих бумаг, которой удается удерживать позиции, несмотря на довольно долгое падение широкого рынка, указывает Буянов. Основная причина, по его мнению, заключается в росте цен на золото на фоне геополитических шоков на разных континентах. Сейчас котировки просели до предыдущего локального минимума в 2300 рублей, от которого уже начался отскок. "Полагаем, что к концу недели акции "Полюса" смогут развить рост до 2400-2440 руб. (2-3,4%)", - прогнозирует эксперт. Акции Сбербанка "шагают" вместе с рынком и демонстрируют серьезную просадку вот уже месяц, констатирует Буянов. При этом, отмечает он, весомых коррекционных движений до сих пор не наблюдалось. "Сейчас акции достигли поддержки в районе 280 рублей, которая остановила падение в апреле текущего года. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних дает сигнал на покупку на младшем "тайм-фрейме". Ожидаем отскок в ближайшее время и полагаем, что к концу недели акции эмитента будут торговаться в коридоре 290-295 руб. (2-3,5%) в позитивном сценарии", - говорится в материале на портале БКС Экспресс. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
06 октября 2025 года 19:23
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года). читать дальше
.06 октября 2025 года 19:15
Москва. 6 октября. Китайский юань растерял весь дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл дневные потери и немного подрос на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае, а также благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.06 октября 2025 года 19:07
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Global X Video Games & Esports ETF с $25,9 до $36,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,4% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Бумаги эмитента с начала 2025 года демонстрируют... читать дальше
.06 октября 2025 года 18:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Внеочередное общее собрание акционеров компании утвердило промежуточные дивиденды по итогам второго квартала и... читать дальше
.06 октября 2025 года 17:55
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Бумаги предоставляют уникальную экспозицию на сектор... читать дальше
.06 октября 2025 года 17:22
азпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает перспективы цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Российский девелопер раскрыл операционные результаты за девять месяцев и подтвердил план продаж на 2025 год (не ниже уровня 2024 года). Компания... читать дальше
.06 октября 2025 года 16:53
Перспективы российских акций в четвертом квартале текущего года выглядят весьма слабо, при этом на более длинном горизонте они остаются интересными, считает старший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Потехин. "Снижение фондовых индексов в сентябре и начале октября - это, в первую очередь,... читать дальше
.06 октября 2025 года 16:10
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум.... читать дальше
.06 октября 2025 года 15:37
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций iShares Silver Trust до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12,9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко. Данные бумаги - простой и удобный способ вложения в актив, максимально... читать дальше
.06 октября 2025 года 15:26
Москва. 6 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "Золотой недели" каникул в Китае. читать дальше
.06 октября 2025 года 14:53
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время по-прежнему нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "Текущая динамика продаж валюты мало что изменит для курса рубля, а он пока, по нашим оценкам, остается избыточно крепким. Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с... читать дальше
.06 октября 2025 года 14:24
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на рост котировок на 39,7% от... читать дальше
.06 октября 2025 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 931,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,48%, стоп-приказ: 1117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент - российский... читать дальше
.06 октября 2025 года 13:10
Путь котировкам золота к уровню $4000 за тройскую унцию в целом открыт, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Мы видим, что в настоящее время, несмотря на определенное продвижение в попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, цена на золото не очень-то сильно отреагировала. Все же... читать дальше
.06 октября 2025 года 11:48
лютная пара юань/рубль, вероятно, проведет большую часть текущей недели ниже уровня в 11,6 рубля за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом к концу недели, после завершения длинных китайских выходных, курс пары должен уйти выше указанной отметки, говорится в их... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.