Акции Роснефти, Полюса и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции ПАО "Роснефть", ПАО "Полюс" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

Бумаги "Роснефти" не смогли избежать общерыночной просадки и за последний месяц вместе с индексом Мосбиржи скорректировались на 11% практически без остановок, констатирует аналитик.

"Сейчас цена достигла уровня поддержки в районе 400 руб., который с 2016 года препятствовал как резкому росту, так и падению котировок, - отмечает он в обзоре. - Учитывая, что ситуация на рынке плачевная, хотя и не критичная, поводов для моментального преодоления уровня нет. Кроме того, все осцилляторы зашли в область перепроданности, что также не даст нисходящему тренду продолжиться без коррекции. В базовом сценарии ожидаем, что акции оттолкнутся от указанного уровня и к концу недели будут торговаться в диапазоне 410-418 руб. за бумагу (2-4%)".

"Полюс" - одна из немногих бумаг, которой удается удерживать позиции, несмотря на довольно долгое падение широкого рынка, указывает Буянов. Основная причина, по его мнению, заключается в росте цен на золото на фоне геополитических шоков на разных континентах. Сейчас котировки просели до предыдущего локального минимума в 2300 рублей, от которого уже начался отскок.

"Полагаем, что к концу недели акции "Полюса" смогут развить рост до 2400-2440 руб. (2-3,4%)", - прогнозирует эксперт.

Акции Сбербанка "шагают" вместе с рынком и демонстрируют серьезную просадку вот уже месяц, констатирует Буянов. При этом, отмечает он, весомых коррекционных движений до сих пор не наблюдалось.

"Сейчас акции достигли поддержки в районе 280 рублей, которая остановила падение в апреле текущего года. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних дает сигнал на покупку на младшем "тайм-фрейме". Ожидаем отскок в ближайшее время и полагаем, что к концу недели акции эмитента будут торговаться в коридоре 290-295 руб. (2-3,5%) в позитивном сценарии", - говорится в материале на портале БКС Экспресс.

